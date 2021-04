Rossz hírek: ismét több mint a duplájára nőtt az új fertőzöttek száma megyénkben

Április 15-én 26741-re emelkedett az összefertőzöttek száma Komárom-Esztergom megyében a koronavirus.gov.hu tájékoztatása szerint.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony több szélsőjobbos politikust pozícióhoz juttatott

Ahogy arról beszámoltunk, a koronavirus.gov.hu legfrissebb adatai szerint április 15-én 5307 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 736 982 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 256 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 24 521 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 440 498 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 271 963 fő. 9 848 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1 156-an vannak lélegeztetőgépen.

Komárom-Esztergom megyében az elmúlt két napban úgy tűnt, hogy a napi új fertőzöttek számában jelentős csökkenés áll be. Ez azonban nem tartott túl sokáig. Míg kedden 42, szerdán 69 új fertőzöttet regisztráltak, addig csütörtökre ez a szám több mint a duplájára emelkedett. A szakemberek 140 új pozitív esetet vettek nyilvántartásba.

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 3 090 994 fő, közülük 1 325 587 fő már a második oltását is megkapta. A járvány harmadik hullámának tetőzése érzékelhető, de még most is nagyon sokan fertőződnek meg, ezért a védelmi intézkedések betartása továbbra is fontos. A háziorvosoknál és a kórházi oltópontokon folytatódik a regisztráltak oltása. Most már bármely regisztráltnál csöröghet az oltásra hívó telefon. A kormány szerdai ülésének döntéseiről a mai Kormányinfón adnak tájékoztatást.