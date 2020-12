Roncsbúvárok felkészülését segíti a Palatinus-tóba elhelyezett siló

Éles helyzeteket, akár a roncsmerülést is gyakorolhatják a búvárok azzal az eredetileg építőanyagok tárolására használt silóval, amelyet az Esztergom-Kertvárosban található Palatinus-tó mélyén helyeztek el a napokban.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A Dorogi-medence legnagyobb tava nem csak a fürdőzők, a vízi sportok kedvelői és a horgászok, hanem a búvárok körében is népszerű. Utóbbi csoportba tartozók egyik legkedveltebb merülőhelye a Pala, amely híres tiszta vizéről, valamint arról, hogy temérdek tárgy – köztük repülő, roncshajó, telefonfülke, különböző oktatóplatformok is fekszenek a meder alján. A dorogi központú Baumit Kft. tájékoztatása szerint kreatív installációként került a mélybe egy „űrhajónak” átalakított siló is, melyet az Öbölbeach Búvár Center munkatársai még a nyári hónapokban építettek át.

A dorogi búvárok országszerte ismertek: az elmúlt években kiemelt feladatokat végeztek, hiszen biztosítottak már Duna-átúszást, vízimentési gyakorlatot, de valóságshow forgatásán is megfordultak. Rendszeresen segítséget kérnek tőlük vízbe esett tárgyak felkutatásakor, de hajók állapotfelmérésekor is lehet rájuk számítani. Ezen feladatok ellátásában nagy szerepet játszik a roncsbúvárok felkészítése, képzése, amit most a Baumit támogatásával, a Palatinus-tóban elhelyezett siló is szolgál.

A vállalat tájékoztatása szerint a búvároknak adományozott siló szállítás közben sérült meg, így ki kellett vonniuk a forgalomból, mivel többé nem tudta ellátni a feladatát. Ám ezzel nem ért véget a története, hiszen új funkcióval látták el, és a tó mélyén folytatja pályafutását. Az átalakított eszköz minden bizonnyal az állóvíz élővilágára is jó hatással lesz, a felületeken megtelepedhetnek majd az algák, a moszatok és a kagylók, az „űrhajó” belsejét pedig előszeretettel fedezhetik majd fel a halak is.