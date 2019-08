Reviczky Gábor álmodta meg a tatabányai cukrászda új sütijét

Reviczky Gábor ízvilágát tükröző süteményt alkotott meg a tatabányai Roberto Cukrászda, amelyet szeptember 1-től mi is megkóstolhatunk.

A Roberto Cukrászda az Edda ihlette desszertje után Reviczky Gábort, a Tatabányán született és felnőtt színészt kereste fel azzal, hogy elkészítenék azt a süteményt, amely az ő ízlését tükrözi. A művész étcsokis tiramisut álmodott meg csokidarabokkal. A különlegességet szeptember 1-jétől lehet megkóstolni.

Hamarosan újabb finomságokat mutatnak be: a Bridge­stone-nal, Csernoviczki Évával és Vincze Piluval is készül egy-egy extra ízvilágú süti. Az eladott édességekkel a Segítő Kéz a Kutyákért Egyesületet is támogatja a cukrászda.