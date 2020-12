A narancstól a Szaratov hűtőig: így változtak ünnepi vásárlási szokásaink az elmúlt évtizedekben

A régi hírlapok ünnepközeli számai a karácsony vallásos, lelki, szellemi üzenetéről szóltak. Ekkor a lakosság ellátását magántulajdonban lévő vállalkozások, cégek, azaz kisebb-nagyobb üzletek látták el. Így az áruellátás, annak megszervezése, problémái karácsony közeledtével sem foglalkoztatták túlságosan az embereket.

Az Esztergom és Vidéke című lapban 1880-ban közölt hirdetés szerint Kecskeméthy János kompaktor (csomagoló), kereskedő Bazár nevű üzlete sokféle szépet és jót kiszolgáltató, karácsonyi ajándéknak alkalmas szebbnél szebb tárgyakkal és gyermekjátékokkal várta a vásárlókat.

A régi idők ajándékozói a legtöbb esetben azonban hasznos és szükséges árucikkeket vásároltak családjuk tagjainak.

Tata-Tóvároson 1897 karácsonyán Veszprémi Lajos csemegeüzlete volt a legolcsóbb bevásárlási forrás. Karácsonyfadíszeket, valamint szőlőt, citromot, narancsot, datolyát és malagát, valamint sok egyéb csemegét ajánlott a vásárlóknak.

Karácsonyi vásárt és kiállítást rendeztek Tatán 1911-ben, ahol a „segédek és tanoncok” által készített tárgyak tanúskodtak „a helyi ipar fejlettségéről és gazdagságáról”.

Alapjaiban változott meg a kis- és nagykereskedelem szervezete 1948 után. A magán­üzletek túlnyomó részét államosították, sok közülük meg is szűnt. A „káderek” áruféleségek szerint szervezett országos értékesítő és beszerző vállalatokat hoztak létre, megszűnt a saját beszerzés lehetősége.

A megyeszékhelyek, nagyobb városok legjobban ellátott üzletei az állami áruházak voltak, amelyeket a Gertler Viktor rendezte játékfilm is népszerűsített. A falvakban, kisebb városokban a földművesszövetkezetek („efemesz”), később pedig az ÁFÉSZ-ek (Általános Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet) működtették az üzleteket (például Esztergom és Vidéke ÁFÉSZ). Ezek a szervezetek nem állami, hanem szövetkezeti, tehát a társult tagok tulajdonában voltak, de a szoros felügyelet, a sokszor szükséges pénzbeli támogatások miatt végső soron az állam jóindulatától függött a létük.

Mivel a szocializmusban az ipar és a kereskedelem képtelen volt a vásárlók mennyiségi és minőségi igényeit kielégíteni, a rendszer számára presztízskérdés lett az áruellátás mikéntje.

A szövetkezeti kiskereskedelem helyzetével foglalkozott 1970-ben a Tatai Járási Tanács. A sertéshús-szükséglet 60 százalékát sikerült biztosítani, a tőkehúsellátást továbbra is keretkiutalással oldották meg. A Megyei Tanács operatív bizottsága osztotta el a rendelkezésre álló húst. Ezt a Szövetkezetek Komárom Megyei Központja (MESZÖV) adagolta hetenként, és húsboltonként osztották tovább a kiutalt mennyiséget. Dad és Vértessomló vásárlói nem kapták meg a lakosság arányában járó húsmennyiséget, a hiányt vágott baromfival, élőhallal, húskonzervvel próbálták pótolni.

A falusi üzletek vegyesboltok voltak, így iparcikkeket is árusítottak volna, ám sem az ipar, sem a nagykereskedelmi vállalat nem tudott megfelelő mennyiségű kályhát és tűzhelyet biztosítani. Hiánycikk volt a televízió, a rozsdamentes evőeszköz, a kerékpár, a hűtőszekrény és a japán rádió. Így a tartós fogyasztási cikkek forgalma 5 százalékkal csökkent.

A korabeli sajtó is sokat foglalkozott az áruellátás problémáival. Mivel karácsony előtt a presztízs érdekében a kiskereskedelem igyekezett kitenni magáért, ezek az újságcikkek igen optimista hangvételűek voltak. Az ötvenes években a tatabányai Állami Áruház két órával tovább tartott nyitva, mint máskor. A játékosztály előtt, a készruháknál, a méterárunál kígyózó sorok álltak. Különleges csemege volt a budapesti Csemege Kereskedelmi Vállalat új tatabányai üzletében kapható narancs, amelyből majdnem egy vagon érkezett a megyébe. Csehszlovákiából összerakható lemezjátékok, a demokratikus Németországból fűrészgépek, gőzkalapácsok is a polcokra kerültek.

A ruhákra tényleg nagy szükség volt: az Állami Áruház nagy mennyiségű lóden és más férfi télikabátot hozatott, de gyerekek és a nők számára nem volt elég kabát, és bébiruhákból is hiány volt. Viszont a nylonharisnyák 10-től 30 százalékos árcsökkenéssel kerültek forgalomba.

A kérdőívek szerint az eladók magatartását kifogásolták legtöbben

A Generál Kereskedelmi Vállalat 1980 elején kérdőíveket helyezett el üzleteiben. Az 500 adatlap 53 százalékát töltötték ki a vásárlók. A válaszadók 44 százaléka szerint megfelelőnek, 46 százalékuk változónak ítélte a kereskedelmi ellátottságot. Az üzletek véleményük szerint 65 százalékos tisztasággal működtek, jelentsen ez bármit is. A kereskedelmi dolgozók 24 százalékát ítélték udvariasnak, 58 százalékát (!) közömbösnek, csaknem húsz százalékukat tartották udvariatlannak. A kérdőívben a leggyakrabban hiányolt üzleteket is megjelölhették a vásárlók. Tatabányán vas-műszaki, cipő, zöldség, ruházat; Tatán fotó-optika, barkács; Komáromban cipő, ruházati, fotó-optika, Oroszlányban ruházati, barkácsjellegű üzleteket hiányoltak. A legjobbnak ítélt üzletek között volt Tatabányán a pesti csemege és a Centrum Áruház, Tatán az Ady Endre úti ABC. A leggyakoribb, általános jellegű kifogások a következők voltak: a kenyér és péksütemény csak délelőtt érkezett a boltokba; a boltnyitás előtt érkező pékáru könnyen beszennyeződhetett; az önkiszolgáló boltok kosarai is koszosak voltak; körülményes volt az üvegvisszaváltás és kifogásolták a dolgozók magatartását is.