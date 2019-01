A tatabányai szülőklub célja, hogy iskolai csoport jöhessen létre az autista gyerekek számára

Az autista gyerekeket nevelő tatabányai Támogató Szülőklub egy éve működik a megyeközpontban.

Az alapítók mellett a Család és Gyermekjóléti Központ néhány munkatársa is aktív szerepet vállal a klub életében. Rendszeres összejöveteleik mellett képzéseket is szerveznek pedagógusoknak, valamint esélyórákat is tartanak.

A láthatatlan különlegesség ma már egyre több embert érint. Egyes vizsgálatok alapján ma már minden 68. gyermeket, ezért kiemelten fontos, hogy a többségi társadalom figyelembe vegye őket, és képességeiknek megfelelő oktatást, nevelést és hétköznapokat biztosítson számukra.

Ennek ellenére sajnos még nagyon kevés olyan iskola működik az országban, amely kifejezetten az autisták számára kidolgozott tananyag alapján oktat. Komárom-Esztergom megyében is hasznos lenne, ha kifejezetten az autista gyermekek számára létrejöhetne egy iskolai csoport – többek között ennek megvalósítását tűzték ki célul maguknak a szervezet tagjai.

A legtöbben kisiskolás gyermeket nevelnek, a többségük Asperger-szindrómás, közülük sokan átlagon felüli IQ-val rendelkező autisták. Ezért is lenne fontos számukra az úgynevezett részleges integráció; a kis csoportban elsajátított iskolai viselkedési formák után fokozatosan kerülhetnének vissza a normál iskolákba. Így megkönnyítenék a gyermekek, a szülők és persze a pedagógusok helyzetét is.

A szülőklub az iskolai csoport szervezésével kapcsolatos tennivalók mellett rendszeresen szervez összejöveteleket a Család és Gyermekjóléti Központ tatabányai, Platán téri épületében. Minden hónap második szerdáján délután fél öttől várják az érintett szülőket.

A tervezett témák mellett rendszeresen hívnak előadókat is, akik az autizmusról, a gyerekek viselkedéséről, fejlesztési módszerekről tartanak tájékoztatókat. A klub folyamatosan várja az érintett szülőket és zárt közösségi oldalt is működtet.

Tavaly ősszel pedagógusok számára szerveztek egy szakmai workshopot is, amely a nagy érdeklődésre való tekintettel végül előadás lett. Ez adta az ötletet a klub tagjainak, hogy rendszeresen szervezzenek az érdeklődő pedagógusoknak workshopokat.

Kelemen-Kálazy Éva autizmus specifikus szakember ősszel a napirend és vizuális megsegítésről beszélt, legközelebb február 14-én a kommunikációról lesz szó. A részvétel feltétele az előzetes regisztráció. A szervezet a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házzal is együttműködik, és a szülőklub néhány tagja már megtartotta az első esélyóráját is autizmus témában a Jókai Mór Általános Iskola diákjainak.