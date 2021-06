Rendőrök pattantak tandembringára a családok közlekedési versenyén Tatabányán

Szombaton rendezték meg a Közlekedik a család elnevezésű közlekedésbiztonsági vetélkedősorozatot Tatabányán.

A megmérettetés célja az volt, hogy a közlekedők széles rétegeinek – gyalogos, kerékpáros, gépjárművezető, utas – figyelmét egyidejűleg ráirányítsák a biztonságos, balesetmentes közlekedésre. Továbbá a szülői példamutató magatartás és a család közösségnevelő erejére való figyelemfelhívás.

A szervezők rendkívül motiváltak voltak, hiszen tavaly mintegy ötszáz család vett részt a megyei selejtezőkön. Az országos döntőn pedig a legjobb húsz család mérettette meg magát az értékes nyereményekért és a fődíjért, – amely idén sem lesz másképpen.

Milus Gábor ezredes, a megyei rendőr-főkapitányság rendészeti főkapitány-​helyettese portálunknak elmondta, hogy tizedik alkalommal rendezték meg a családok számára ezt a vetélkedőt. A részvétel előzetes regisztrációhoz volt kötött, de a helyszínen azok számára is lehetőséget biztosítottak, akik nem töltötték ki korábban a jelentkezési lapot. A résztvevők kisebb ajándékokat is kaptak, egyebek mellett turistasebtapaszt, fényvisszaverő és szélvédőjavító matricát.

Hozzátette, az elmúlt évek kedvező tapasztalatai alapján bízik abban, hogy idén is rengeteg család vesz majd részt a versenyen és egyúttal maradandó élményeket szereznek. Főleg most, hogy a járványhelyzet csillapodni látszódik, a vetélkedő pedig szabadtéri. A szabályokat továbbra is betartva, folyamatosan lehetőséget biztosítottak mindenkinek a kézfertőtlenítésre. Kiemelte, az országos döntőben a legjobban teljesítő versenyző elviheti a fődíjat, egy Škoda Karoq autót.

A verseny kezdetekor Milus Gábor és kollégája is felpattant egy tan­demkerékpárra, és végigtekertek a versenypályán. Ezzel is megmutatva, hogy bár nehéznek tűnik a feladat, de még extrém biciklivel is könnyedén vehetőek az akadályok.