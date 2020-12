Rendhagyó módon ismerték el a hétköznapok hőseit: a véradókat

Az idén, a Véradók napján rendhagyó módon, online adta át a kitüntetéseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Sokszoros véradók, több éve a véradásszervezésben tevékenykedők, vér­adóbarát munkahelyek valamint a véradó mozgalom támogatói részesültek elismerésben.

A koronavírus-járvány kapcsán fennálló veszélyhelyzet miatt idén az ünnepélyes központi ünnepség helyett online szervezték meg a díjátadót, a kitüntetések kihirdetését a szervezők.

Pro Vita díjat kapott a tatai Jámbor Imre. Tizennyolc évesen döntött úgy, hogy segíti embertársait és nyújtja a karját. Azóta rendszeresen vesz részt a váradásokon. Elhivatottságát bizonyítja, hogy 25 éve a Magyar Vöröskereszt munkatársa és véradószervezőként is számíthatnak rá. Mindig fontos volt számára a betegek megsegítése, a véradók megbecsülése. Személyes jó példával élen jár: már 113 alkalommal nyújtotta a karját.

Az ácsi Varga Zsuzsanna a Véradó Mozgalomért Ezüst Emlékérmet vehette át a virtuális térben. Zsuzsanna nélkül a véradásszervezés Ácson elképzelhetetlen lenne. Színes, megragadó személyiség, kedvessége, célorientáltsága magával ragadja az embereket.

Véradóbarát munkahelyként a komáromi ipari parkban lévő Mylan Hungary Kft. részesült elismerésben. Az itt dolgozók 2012-óta vesznek részt különböző cégek telephelyein vér­adásokon, s két éve már saját gyáregységükben is szerveznek évente többször véradónapot. A Vöröskereszt bázisvér­adóként tekint a vállalatra.

– Komárom-Esztergom megyében is elmaradt az idén a járványhelyzet miatt a vér­adók köszöntésére megszervezett program, de nem feledkeztünk el azokról, akik rendszeresen nyújtják karjukat – mondta Hamburgerné Újvári Irén, a Vöröskereszt megyei vezetője.

– A jubileumi véradók hétszáznál is többen vannak megyénkben. Mindannyian kapnak majd valami apró meglepetést a karitatív szervezettől. Ebben hatvanöt önkéntes és tíz munkatárs vesz részt: egyenként adják át természetesen a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett az elismeréseket, az oklevelet és meglepetés csomagot az önkénteseknek. Nagyon sok programunk elmaradt az idén. Szerencsére véradóink ezekben a nehéz napokban is kitartanak, és eljönnek a véradásokra. Éppen ezért tartottuk fontosnak, hogy róluk járványhelyzetben is megemlékezzünk a Véradók napján – tette hozzá.