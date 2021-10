Rémisztő csontváz lett a gyönyörű tatabányai sminkmesterből

Hangulattól és inspirációtól teszi függővé, hogy éppen mit alkot. Husz Fédra tatabányai sminkmester minden évben buzgón készül a halloweenre.

Ezt ne hagyja ki! Novák Katalin: jövőre mintegy 3500 milliárdot fordít a kormány a családokra

Mindig egy populárisabb vonalat próbál megfogni a már hagyományossá váló kreatív halloweeni sminkekkel. Az idei téma így lett a sokak által közkedvelt csontváz. Minden korban megelevenedik ez a figura, egyszerűen nincs olyan, hogy a halloweeni időszak nélküle telne el.

– Megragadva ezt a kultikus figurát, próbáltam tudásomhoz mérten legjobban elkészíteni – vászonnak pedig magamat használtam. Persze a mutatványt megelőzte egy kis kutakodás is az interneten, ahol bővítettem az anatómiai ismereteimet – mesélt az előkészületekről Fédra.

Szakmabeliként a sminkes sok szakemberrel találkozik és dolgozik együtt, megragadva a kreatív ihletettséget alaposan megadta a módját az alkalomnak: profi csapatot hívott össze, hogy megörökítse művét.

Szokatlan smink szokványos eszközökkel

Ahogyan arról Husz Fédra Facebook oldalán is beszmolt, az alkotás három órán keresztül készült, de mindössze pár termék segítségével. A sminkes elmondta: ezeket bárki, bárhol beszerezheti. A folyamat során ugyanis szemhéjtust, szemhéjpúdereket, egy világos korrektort és ecseteket használt, így, aki egy kicsit is elhivatott, elkészítheti a műveletet otthon is.

– Az esküvőkön sok szakmabelivel futok össze. A nászt projektként értelmezve a végeredmények a csodálatos dekorok, frizurák, ruhák – na meg persze az ott készült képek, amik a legfontosabb emléktárgyak maradnak. Pont ennek kapcsán kihasználtam az alkalmat és arra gondoltam, érdemes lenne ennek a projektnek is megadni a módját. Nem bíztunk semmit a véletlenre, az egész az elejétől a végéig ki volt találva – árulta el a sminkes.

– A profi képeken a ruhámat egy esküvői ruhákkal foglalkozó tervező álmodta meg, a virágos pedig úgy alakította a dekort színben, hogy az passzoljon a ruhához és a sminkhez. Egy hatalmas fejdíszt is viseltem, ami tökéletes kiegészítője volt a csontváz külsőnek. Persze a tökök is előkerültek, amibe színes füstbombát rejtettünk, az egész egy misztikus élménnyé változott az erdőben, ahol voltunk – emlékezett vissza lapunknak a szakember.

– Az ismerősök, barátok, családtagok mind dicsérték a végeredményt, azt hiszem, túl is szárnyaltuk az eredeti elképzeléseinket. Főleg a videós anyaggal, amin látszik: az egyik tök lángba is borult a füsttől. Este a fotózás után a sminkben vezettem haza, aki látott, csodálkozva szemlélte a látványt. Biztosan a közeljövőben is előrukkolunk valami formabontóval – vetítette előre Husz Fédra.