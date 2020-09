Szeptember 7-13. között többször is csúcsot döntött a koronavírus Komárom-Esztergom megyében. Mióta napi adatokat közölnek, ezen a héten voltak a legrosszabbak a megye számai.

Ahogy arról már többször beszámoltunk, ez a hét nem volt egyszerű a vírus elleni harcban megyénkben. Négy középiskolában is felbukkant a vírus: a tatai református és az Eötvös József gimnáziumokban, valamint az esztergomi Balassában és az oroszlányi Hamvasban is. Egyedül a megye I.-es focisták lélegezhettek fel, akik a múlt heti csonka forduló után újra minden meccset lejátszhatnak ezen a hétvégén, valamint a Komárom, ami pályára léphet az NB III.-ban.

A számok is alátámasztják, hogy ez a hét kemény volt szűkebb hazánkban. Április elseje óta, mióta a kormányzati tájékoztató oldal naponta kiadja az adatokat, most, egészen pontosan szeptember 12-én azonosították a legtöbb esetet, szám szerint 38-at.

Ha a heteket hasonlítjuk össze, sem rózsás a helyzet. Még akkor sem volt annyi új fertőzött, mint most, amikor a tatabányai kórház zár alá került egy, az intézményen belül felbukkant fertőzéssorozat miatt. Április 20. és május 3. között akkor 74 új fertőzöttet találtak a megyénkben összesen. Most mindössze egy hét alatt 77-et.

Ha ennek az egy hétnek az adatait nézzük meg, jól látható, hogy minden nap találtak nem is egy új fertőzöttet szűkebb szűkebb hazánkban, de a szombati adatok így is kiugróak. Ennyi új esetet egyébként eddig soha nem regisztráltak egy nap alatt eddig Komárom-Esztergom megyében.

A kormányzati tájékoztató oldalon folyamatosan, valamint szombati interjújában Orbán Viktor miniszterelnök is hangsúlyozta, hogy be kell tartani a korábban meghozott biztonsági szabályokat, ilyen a maszk viselése, valamint hogy betegen senki ne menjen közösségbe.

– Tisztelettel kérjük az embereket, hogy tartsák be a szabályokat. Ellenkező esetben szankciókat kell bevezetni – fogalmazott. Az üzleteknek és a vásárlóknak mindenesetre már van mire felkészülniük, ugyanis a maszk nélkül vásárlók miatt első alkalommal a boltost és a vevőt megbüntetik, másodjára figyelmeztetik a kereskedőt, harmadjára viszont be is zárathatják az üzletét.



A miniszterelnöknél keményebb hangot ütött meg az Országos Mentőszolgálat a minap, szintén a védekezés és a maszkviselés fontosságra felhívva a figyelmet. Amellett, hogy megmagyarázták, miért érezhetik úgy egyesek, hogy fulladnak a maszktól, kifejtették:

„A vírustagadók egyre többször tesznek bizonyságot tudatlanságukról a közösségi felületeken és különböző módokon próbálják feleslegesnek beállítani a megelőzés fontosságát.”

Hozzátették: „mindenkinek be kellene tartania az olyan egyszerű megelőző intézkedéseket, mint a gyakori kézmosás, a biztonságos távolságtartás vagy a maszk helyes használata, akkor újra visszaszoríthatjuk a világjárvány terjedését Magyarországon – figyelmeztettek”.