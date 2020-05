Rekordmennyiségű halat telepítettek a Dunába (videó)

Az esztergomi Szénrakodónál négy tonnányi háromnyaras pontyot telepítettek. A rendkívüli, országos haltelepítési program során a megyében összesen 32 tonnát meghaladó mennyiséget helyeznek vízbe, csaknem 21 millió forint értékben.

– A kormány döntése alapján a magyar haltermelők segítése érdekében az Agrárminisztérium intervenciós felvásárlást végzett, amely a haltermelőknél felhalmozódott harmadik nyaras ponty készletet érinti. A felvásárlás támogatási keret­összege 800 millió forint – mondta május 5-én kedden a sajtó jelenlévő munkatársainak Esztergomban, a dunai Szénrakodónál tartott haltelepítésnél dr. Völner Pál.

Országos program

A munkálatokat a Magyar Országos Horgász Szövetség és az Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központja szervezésében, koordinációjával és ellenőrzésével valósulnak meg. A telepítésben országosan 29 haltermelő és csaknem 80 szállítójármű vesz részt. Az összesen mintegy 1200 tonna ponty telepítése a következő hetekben több mint 350 horgászvízen és 400-nál több telepítési ponton valósul meg, a program várhatóan május közepén ér véget. A mostani fejlesztés megyénkben mintegy 12 ezer horgászt érint.

Az országgyűlési képviselő arra is rámutatott, hogy az Agrár­minisztérium, illetve a kormányzat mostani új intézkedése nyomán nem csak a halgazdálkodás fejlesztését és a horgászat színvonalának emelését, hanem közvetlenül 1500 dolgozó munkahelyének megtartását is jelenti. Dr. Völner Pár hozzátette: amikor majd a koronavírus-járvány után a korlátozásokat feloldják, a szabadidős-, sporthorgászat és horgász versenysport mellett a turizmus újraindulhat, megélénkülhet. A képviselő aláhúzta, az intézkedés a horgászatban érintett szervezetek és gazdasági társaságok több mint 2500 munkahelyének megóvását is lehetővé teszi.

Zoltai Dániel, a Komárom-Esztergom Megyei Horgászegyesületek Szövetségének elnöke elmondta azt is: a most a folyóba telepített pontyokra fogási tilalom van érvényben a hónap végéig, amelyre azért van szükség, mert egyrészt ívási időszak van a pontyoknál, másrészt a halaknak időt kell adni arra, hogy megszokják a környezetüket.