Rejtélyes UFO-akták láttak napvilágot: esztergomi észlelésekre is fény derült

2021 eső napjaiban sokféle reménységről számolhatott be a világsajtó, de arra ebben a vírus sújtotta időszakban talán kevesen számítottak, hogy a CIA megnyitja a korábban titkos ufóaktáit. Arra pedig még ennél is kevesebben gondoltak, hogy a rendszerváltás utáni első évek legintenzívebb ufóészleléseiről szóló magyar, sőt, megyei és esztergomi vonatkozásokról is közölnek információkat.

Talán az Egyesült Államokban történt elnökválasztásból fakadó politikai fordulat, talán valami egészen más hozta el a rég várt pillanatot, melynek során a CIA közzétette az elmúlt évtizedekben gyűjtött, földönkívüliekkel kapcsolatos dokumentációk hosszú lajstromát. Ebben az említett CIA-anyagban jelentős dokumentumtömeg és ránk, magyarokra vonatkozó rész is van. Sőt, olyan iratanyagok is, melyekben az ekkor (az 1980-as és az 1990-es években) Esztergomban lakó magyar tudományos-fantasztikus és dokumentumregény-író, Nemere Istvánról is szólnak.

Nemere a 90-es években a magyar légtérben intenzív ufóészlelések, tapasztalatok egyik magyarázója, kommentátora volt, aki már 1990-ben is nyilatkozott a földönkívüliek Magyarországra, illetve annak légterébe érkezéséről. A január első heteiben közzétett CIA-anyagban ugyan főként 1991-es és 1992-es ufókkal kapcsolatos hírek, információk egy részéről van szó.

Ezek során például Keleti György, a Magyar Honvédség szóvivője is mint tényekről nyilatkozott a Magyar Kurírnak az 1991. januári észlelésről, mégpedig azt, hogy „…pénteken tíz perccel éjfél előtt ufó járt Magyarország légterében. Az ország számos pontján észlelték. A kecskeméti repülőalakulatnál szolgálatban lévő tisztek is látták a kifutópálya fölött mintegy háromszáz méter magasságban mozgó ufót, amely körülbelül háromszáz kilométeres óránkénti sebességgel haladt.”

Ez azért fontos, mert a korábbi magyarországi ufóintenzitás már egy évvel korábban is foglalkoztatta a hazai sajtót, melyről érdekes módon a CIA-akták nem tesznek említést. A tatabányai Vaderna József főszerkesztésében készült Aréna hírlap például már 1990. január 20-ai számában rövid írást közölt egy Nemere Istvánnal készült beszélgetés alapján, melyben az akkor már ufóügyekben valamelyest elismert író többek között így nyilatkozott a Magyarországon akkor észlelt ufójelenségekről:

„A mostanihoz (tehát az 1990-es évben tapasztaltakhoz) hasonló rajzás már nem egyszer előfordult hazánkban is.”

Ugyanakkor Nemere ekkor hozzátette, hogy „Magyarországon ezidáig szinte tabu volt ilyesmiről tudósítani. A korra jellemző hidegháborús manőverek, az információk elferdítése, illetve elrejtése jellemezte a sajtó munkálkodását az ötvenes években, és ezek a demagóg beidegződések az enyhülés időszakaiban sem szűntek meg.”

Ezt a csaknem 30 éves tabusítást úgy tűnik, legalábbis a tengerentúlon, feloldották. Már csak az a kérdés, hogy itt Európában, és azon belül is Magyarországon nyilvánossá teszik-e az eddig titkos ufódokumentumokat? A válasz talán a tavaly novemberben megjelent Miskolci László – Magyar UFO akták című vaskos könyvben található, mely a rendszerváltás előtti és utáni honi földönkívüli észlelések és a hivatalos magyar katonai tapasztalatok történetét göngyölíti fel.