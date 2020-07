Régi vágya teljesült az ácsi református egyházközségnek

Az ácsi református egyházközség régi vágya teljesült: a közelmúltban adták át ugyanis a korábbi egyházi iskolából készült gyülekezeti házat a templom mellett.

Nyolc évvel ezelőtt került újra az egyházközség tulajdonába a templomdombon álló, volt egyházi iskola. Gerecsei Zsolt református lelkész elmondta, attól kezdve az volt a terv, hogy gyülekezeti házzá alakítják az épületet, amelyet az egyházközség tagjai mellett a városban élők is használhatnak. Ekkor azonban a ravatalozó tönkrement, beomlással fenyegetett, a bontás pedig minden megtakarítást felemésztett.

2015–16 fordulóján a gyülekezet vezetése megegyezett abban, hogy elkészítik az iskolafelújítás engedélyezési tervét, hogy pályázati lehetőség esetén azonnal be tudják ezt nyújtani. Végül egy pályázat segítségével 25 millió forint támogatást nyertek el, amelynek köszönhetően a volt iskola alsó szintjét tudták felújítani. Egy újabb pályázati lehetőséget is remélnek, amellyel szeretnék a tetőteret beépíteni. Ezt a részt szálláshelyekkel, közösségi térrel bővítenék.

Közvetítették az istentiszteletet

December 31-én tartották az első istentiszteletet a felújított épületben, januárban szeretetvendégséget rendeztek, februárban bábkészítő délutánt. A március 15-ei népviselet-kiállítást viszont már nem tudták megnyitni. Gerecsei Zsolt hangsúlyozta, sajnálták, hogy a korábban pezsgő gyülekezeti élet egy időre csendessé vált, annak viszont örültek, hogy a helyi kábeltelevízió minden vasárnap közvetítette előre felvett istentiszteletüket. Az idősebb gyülekezeti tagokat is segítették, feltérképezték, kinek van szüksége segítségre, ellátásra. A polgármester kérésére lelki gondozói telefonvonalat tartottak fent. A legszigorúbb korlátozások alatt minden hétköznap délután fogadtak hívásokat, de szerencsére senkinek sem okozott maradandó lelki megterhelést a bezártság.

Az egykor három tantermes és egy tanítói lakással rendelkező épületben a földszinti termeket egybenyitották. Így akár százötven vendéget is fogadhatnak az egyes rendezvényeken. A későbbiekben mobilfalas elválasztórendszert is beépítenének azokra az esetekre, amikor kisebb helyiségekre lenne szükség. Az épület szigetelése, a nyílászárók cseréje mellett a vizesblokkokat is áthelyezték.

Mindezek mellett rendeződött az iskola és a templom közös udvara is. Az eddigi terep helyett félig térkövezett, félig füvesített udvart alakítottak ki. A templom Árpád-kori eredetű, egy régészeti feltárás során az udvarában 12. századra datált kerítő- vagy erődítésfalat találtak, ennek nyomvonalát jelezték a kialakított burkolaton is. Gerecsei Zsolt lapunknak arról is beszélt még, hogy a nyárra már egy esküvő kapcsán szabadtéri fogadásra kérte egy pár a közösségi tér udvarát.