Régi mandulafák helyén kaptak új óvodát az esztergomi gyerekek

Az alapítványi fenntartású intézményben keresztény értékrendre építve katolikus, ökumenikus szellemben nevelik a gyermekeket.

A gyermekek műsorával, majd mandulafa elültetésével és végül szalagátvágással avatták fel a Rudnay Sándor Alapítvány szervezésében a Vaskapui úton létesített Mandulavirág Óvodát. Az ünnepségen Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök, a szervezet elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd hangsúlyozta, hogy már régóta megfogalmazódott egy óvoda alapításának az ötlete. Leszögezte: az alapítványi fenntartású intézményben keresztény értékrendre építve katolikus, ökumenikus szellemben nevelik a gyermekeket.

Cserny Szilvia óvodavezető elmondta, hogy a csoportszobákhoz gumiburkolatú teraszok kapcsolódnak, a nagyméretű tornaszobájában egy mászófal is helyet kapott. Az akadálymentesített épületben lift, sószoba, mese- és könyvtárszoba is van. Külön ütéscsillapítású burkolatos játszótér várja a kis- és középcsoportosokat, valamint a nagyokat, az udvaron pedig örökzöld, évelő, és egynyári növények is találhatók.

Mandulavirág

Cserny Szilvia az átadóünnepségen ismertette, hogy huszonöt-harminc évvel ezelőtt a környéken mandulafa ültetvények voltak, sőt a hegytetőre vezető Vaskapui út mentén is állt néhány példány, melyek aztán a terület beépítésével szépen lassan eltűntek. Elmondta, hogy ennek a fának a virágja az éberség, az ébrenlét és a remény szimbóluma is, és ahogy a mandulavirágból bő termés fejlődik, úgy fognak a gyermekek is az esztergomi intézményben növekedni.

Lévai Anikó asszony szerint a most felavatott óvodában biztonságban lehetnek a gyermekek és az ott dolgozók. Véleménye szerint, ha van elég óvodánk, elég családunk és elég gyermekünk, akkor szép és erős ország leszünk.

Hernádi Ádám polgármester pedig reményét fejezte ki, hogy itt olyan gyermekeket nevelhetnek, akik egyszer Esztergom értékes, tiszteletreméltó és a fejlődésben tevékeny szerepet vállaló polgárrá válnak majd. Az épület megáldása és a beszédek után emlékplakettet kapott többek között Lévai Anikó, Hernádi Ádám, dr. Kancz Csaba megyei kormánymegbízott, majd a ceremónia után körbevezették az érdeklődőket az épületben.