„Az a szép, az a szép” – magyar dallal üzent Komáromba a Rednex

Augusztus 11-ig több ezer látogatót, és mintegy 1500 amerikai autókülönlegességet várnak a 18. Nemzetközi Amerikai Autós Fesztiválra a Monostori erődbe.

A meseszép amerikai autók mellett idén vadonatúj programmal készülnek a fesztivál szervezői Komáromban, ahol a Rednex és fellép a hét végén. Az adrenalintól duzzadó autós programokon túl Super Enduro versennyel és lélegzetelállító Motocross Freestyle show-val is várják az érdeklődőket.

Pénteken autóbemutató, gumifüstölés, lowrider show is szerepel a programok között, este pedig fellép a B’15 Truckabilly Trio és Kiss Forever Band is. Szombaton délben rajtol a hagyományos autós felvonulás az erődből, majd több száz autó vonul végig Komárom utcáin.

Felpattantunk egy platós autóra és körbenéztünk a kempingben. Amerikai autós kisvárosunk egyre szebben fest.

A felvonulás után rendezik meg az erőd falai között a leghangosabb autók versenyét, emellett szlalomversennyel is készülnek a szervezők. Az est hangulatfelelőse a Zorall lesz és a svéd Rednex formáció. A zárónapon, vasárnap délelőtt autó bemutatóval várják az érdeklődőket, majd tombolahúzást is tartanak a szervezők.

A Rednex énekesnője, Zoe egyébként üzent is a fesztivál résztvevőinek, méghozzá egy kicsit magyarul is énekelve, amikor arról beszél, hogy az autóban miket szoktak énekelni. Mindemellett azt is elárulták, hogy az oldtimer amerikai autók a kedvenceik, és hogy nagyon várják a komáromi bulit.