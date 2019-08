Rám-szakadék: a veszélyes szépség Dömös fölött

Dömös közelében, megyénk határán, a Visegrádi-­hegységben található a Rám-­szakadék. Lenyűgöző természeti szépsége miatt méltán tartozik a térség, sőt, az ország legismertebb kiránduló­helyei közé. A látogatók éves száma a Pilisi Parkerdő információi szerint meghaladja a hatvanezret.

Elkezdődött a szavazás arról, hogy a megye 7 csodája közé melyek kerüljenek be a befutott jelölések közül. A 24 Órában és a Kemma.hu-n mind a húsz „csodajelöltet”bemutatjuk a szavazás végéig, önök pedig online és a lapban is megjelenő szavazólapon voksolhatnak, szavazatukkal pedig nyerhetnek is. Íme a Rám-szakadék:

A Rám-szakadék egy vulkáni eredetű, észak–déli irányban futó szurdokvölgy. Összeszűkülő sziklafalai olykor merőlegesek, de vannak befelé dőlő falak is. Mélysége több helyen meghaladja a 35 métert, míg szélessége helyenként a három métert sem éri el. A sziklamederben állandóan csörgedezik a víz, amely hóolvadáskor és nagyobb esők idején patakká duzzadhat. Összességében 112 méteres szintkülönbséget kell leküzdeniük a túrázóknak.

A sziklaképződmények pihenőhelyet nyújtanak többek közt a kerecsensólyomnak és a hollónak. Az emlősök közül külön említést érdemel a nyuszt és a vadmacska. Találkozhatunk errefelé hölgyestikével, nagyezerjófűvel és mérges sással. Ezek mellett gyakori a pilisi bioszféra-rezervátum címernövénye, a tarka nőszirom. Az idős bükkfák odvaiban a kék galamb és a fekete harkály is megtelepszik.

Az ajánlott, körülbelül nyolc kilométeres túra kezdőállomása Dömös. A falut Esztergom, illetve Budapest irányából közelíthetjük meg gépkocsival. Az autóbusszal érkezőknek a katolikus templomnál érdemes leszállniuk, míg az autósok a polgármesteri hivatal mellett lévő parkolóban rakhatják le járművüket. A templomtól a piros sáv, a parkolótól a zöld sáv jelzést követve érhetjük el a Király-kúti utcát, ahonnan együtt fut a piros, a zöld és a sárga jelzés. A faluból kiérve átmegy a Malom-patakon és a patak mentén vezet tovább. A célunk mind a műúton továbbhaladva, mind a patak mellett futó zöld sáv turistajelzésen megközelíthető. Az alsó és felső bejáratnál erdei pihenőhely fogadja az érkezőket.

A Rám-szakadék természeti adottságai miatt egyike a legnehezebben járható magyarországi jelzett turistautaknak, ezt érdemes figyelembe venniük a kisgyerekekkel útnak indulóknak. A nehezen járható szakaszokra 2005-ben rozsdamentes anyagból készült létrákat és kapaszkodókorlátokat, a pihenőhelyeken új asztalokat és padokat, valamint tájékoztató táblákat helyezett ki a „házigazda” Pilisi Parkerdő Zrt. Egy fontos információ: biztonsági okok miatt a Rám-szakadékot Dömös irányából egyirányúsították.

A zöld sáv jelzését követve érjük el a Rám-szakadék felső pihenőhelyét. Ide csatlakozik a sárga jelzés, amelyen balra fordulva Dobogókőre, míg jobbra – az Árpádvárat megkerülve – a Lukács-árokba érkezünk. A Lukács-árok szintén nagyon hangulatos, de a Rám-szakadékhoz képest ott már könnyebben haladhatunk. Kiérve az erdészeti műútra visszajuthatunk Dömösre.

A balesetek elkerülése céljából figyelmeztetnek mindenkit, hogy kedvezőtlen időjárási körülmények között ne induljanak el a Rám-szakadékba. Mindvégig célszerű követni a kijelölt turistajelzést: a szakadékból kimászni, oda bemászni életveszélyes! Bővebb információkért, jó tanácsokért indulás előtt érdemes böngészni a www.ramszakadek.hu weboldalt.