Rájuk szavazhatunk április 8-án

Kialakult az április 8-i országgyűlési választás megyei jelöltlistája. A tatabányai és a komáromi székhelyű körzetben sok az új képviselő-jelölt.

Ezt ne hagyja ki! Segítőkész konzuljukat is meglincselték volna a madridi migránsok

Ahogy korábban már megírtuk, rengeteg jelölőszervezet és egyéni jelölt szállt ringbe megyénkben is az április 8-ai voksolás előtt. Tatabányán 21, Esztergomban 15, Komáromban 22 jelölt gyűjtötte és adta le az ajánlószelvényeket március 5-ei határidőre. A választási bizottságok már ellenőrizték a szelvényeket: sokan kiestek a rostán.

Jelen állás szerint az 1. számú, tatabányai székhelyű választókerületben 12 jelölt, a 2. számú esztergomiban 13-an, míg a 3. számú, komáromi székhelyűben 10 induló közül választhatnak majd a szavazásra jogosultak.

Kizáró okok, függő ügyek

Kovács Miklós, a tatabányai választási bizottság elnöke elárulta: a leggyakoribb kizáró okok között szerepelt az aláíró lakóhelyének pontatlan címe, a tartózkodási helyének pontatlan megjelölése vagy egyéb elírások a személyi adatokban.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Mint ismert: az országgyűlési képviselőjelölteket az 500 érvényes ajánlószelvény meglétekor vették nyilvántartásba, erről a választási bizottság döntött az ellenőrzések után. A pontatlanságok miatt előfordult, hogy a jelölt végül nem kapta meg a nyilvántartáshoz szükséges 500 érvényes ajánlást, így az ő nyilvántartásba vételüket emiatt elutasították. Voltak azonban, akik a döntést követően három napon belül jogorvoslattal éltek a területileg illetékes bíróságnál. A döntést követően emelkedik jogerőre a választási bizottság határozata.

A nevek azonban addig felkerülhetnek a szavazólapra, azzal a megjegyzéssel, hogy a választási bizottság határozata még nem jogerős. A tatabányai székhelyű választókerületben így egyelőre nem jogerős az elutasítása Sinkovicz Istvánnak, a Demokrata Párt jelöltjének és Szaniszló Csabának, a FKGP jelöltjének.

A 2. számú, esztergomi székhelyű választókerületben nincs függő ügy, a 15 indulóból 13-án rajta is lesznek a szavazólistán, két jelöltet viszont elutasított a Priegl Diána Veronika által elnökölt bizottság.

A 3. számú, komáromi székhelyű kerületben volt a legnagyobb lelkesedés a jelöltállítást illetően, de itt szembesültek a legtöbben a György Károlyné elnök irányításával működő bizottság elutasításával is. A 22 jelöltből ugyanis mindössze 10 gyűjtötte be a szükséges számú, érvényes ajánlást, míg 13-an már a rajt előtt kiestek a küzdelemből.

Állandóság és változtatások

Nem okozott nagy meglepetést, hogy a Tatai-medencében a kormánypárt ismét Bencsik Jánost küldi ringbe. A volt tatabányai polgármester a legutóbbi két megméretésen nagyarányú győzelmet aratott, 2014-ben a választók csaknem 43 százaléka voksolt rá. Érdekesség, hogy a parlamenti pártok közül az összes többi változtatott jelöltje személyén.

Legutóbb a baloldal Lukács Géza Zoltánt indította, aki 32 százalékot ért el. Most azonban Fekete Miklós az MSZP jelöltje. A Jobbik színeiben a legutóbbi választáson Vágó Sebestyén indult és szerzett 16 százaléknyi szavazatot, míg most Boda Bánk Lászlót indítják. Számottevő eredményt még Gutai Zsolt, az LMP jelöltje ért el 2014-ben, kis híján öt százalékot szerzett. Őt most Körtvélyfáy Menyhért váltja a Zöldeknél.

A tatabányai székhelyűvel szemben az esztergomi-dorogi körzetben kevés a változás a parlamenti pártok jelöltjeit illetően. Bár táblázatunkban az ábécésorrend miatt utolsóként szerepel, 2014-ben utcahosszal nyert itt a Fidesz-KDNP színeiben Völner Pál. A jelenlegi igazságügyi államtitkár akkor majdnem 46 százalékot kapott. Bár Vadai Ágnes, a baloldali kihívó mindössze 27 százalékot ért el, most újra próbálkozik. Csakúgy a Jobbik jelöltje, Nunkovics Tibor, aki négy éve kis híján 20 százaléknyi voksot szerzett. Az LMP viszont változtatott, az akkor 4,3 százalékon végző Prommer Mátyás Jenőt Munkácsy Béla Attila váltja a szavazólapon.

A 3. számú választókerületben is számos változás történt a mezőnyben a négy évvel ezelőttihez képest. Az állandóságot Czunyiné dr. Bertalan Judit képviseli, aki 2014-ben 47 százalékos eredményt ért el. A baloldal a 25 százalékot szerző Székely Antalt indította akkor, ám most a szintén oroszlányi kötődésű Sólyom Jörant indítják. A Jobbik is lecserélte jelöltjét, az akkor közel 20 százalékot hozó Szabó Mihályt. Helyette most Tóth Endre száll ringbe. Az LMP pedig a négy éve 4 és fél százalékot elérő Szabados Sándor helyett Talabér Gábort indítja. Külön érdekesség, hogy ebben a választókerületben ringbe száll Lakatos Béla, Ács polgármestere is, a Momentum színeiben.

A választási iroda munkatársaitól azt is megtudtuk, hogy a mostani voksoláson más formátumú szavazólappal találkozhatnak majd a választópolgárok, mint amit eddig megszokhattak. Az A4-es méretű lapon tüntetik fel a jelöltek nevét egy sorsoláson meghatározott sorrendben. A lista tartalmazza a jelölt nevét, a jelölő szervezetet és annak logóját – ha van –, vagy azt, hogy a jelölt függetlenként indul az országgyűlési választáson.