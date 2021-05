Pünkösd a hálaadás és az optimizmus ünnepe is

Pünkösdvasárnap Erdő Péter bíboros celebrált ünnepélyes szentmisét az Esztergomi Bazilikában, ahol a liturgia keretein belül negyvenhét fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét.

Az egyre inkább javuló járványügyi helyzet idén lehetővé tette, hogy a hagyományokhoz híven a pünkösdi szentmisén bérmálják meg az arra felkészült fiatalokat. A padok előtti székeken helyet foglalók között többségében voltak az esztergomiak, de a környékbeli települések plébániáihoz tartozók is most részesültek a szentségben. Erdő Péter az evangéliumot követő szentbeszédében többek között arra tért ki, hogy az idei pünkösd számunkra hálaadás.

– Köszönjük, hogy újra kiszolgáltathatjuk a bérmálás szentségét. Kérjük a Szentlélek ajándékát a bérmálkozókra és mindannyiunkra, hogy megújult lendülettel és hittel kezdhessük újra életünket – fogalmazott. A főpásztor felidézte, hogy régen pünkösdkor hálát adtak az emberek az új termésért, emellett pedig ilyenkor szoktak megemlékezni a mózesi törvényekről is, melyet Isten az Egyiptomból való szabadulás után az ötvenedik napon hirdetett ki.

– A régi pünkösd ünnepében a kereszténység gazdag jelképet is felfedezett: rádöbbent, hogy ez az ősi ünnep előképe volt a Szentlélek kiáradásának – mondta Erdő Péter. A bíboros ugyanakkor leszögezte, hogy nem csak a törvény beteljesedését ünnepeljük pünkösdkor a Szentlélek kiáradásában, hanem valódi aratást is, amelynek csak szelíd jelképe a föld termésének betakarítása.

– Mert Jézus maga is arról beszél, hogy „az aratnivaló sok, de a munkás kevés”. Aratásnak mondja a saját megváltó művének beteljesülését – tette hozzá. Az Esztergom-budapesti érsek arról is beszélt, hogy a pünkösd szentírási elbeszélésének még egy különleges felhangja is van: a Bibliában ugyanis olvasható, hogy az ünnepkor az egész közösség egy lélekkel végzett imádságot. Véleménye szerint a körmenetek és a templomban imádkozó népes közösség éppen ennek a hitnek a kifejezései. Végezetül azt kérte Istentől, hogy az Eucharisztikus Kongresszus alkalmával mindannyian fizikailag is együtt lehessünk és megtapasztalhassuk, hogyha Isten ügyében jövünk össze, akkor velünk van a Szentlélek.