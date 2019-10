Prímák közt díjazták a legprímábbakat

Gazdasági-, és köz-, valamint kulturális és sportéletünk kiválóságait díjazta péntek este a Príma Gálaesten a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Komárom-Esztergom Megyei Szervezete a Jászai Mari Színházban.

A gálaestet Pordán Zsigmond, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) megyei szervezetének elnöke nyitotta meg, majd Schmidt Csaba tatabányai polgármester és Popovics György, a megyei közgyűlés köszöntötte a megjelenteket. A Príma Gálaesten adták át az év vállalkozója elismeréseket is.

Kreitner János, a Csolnok Szerelvénygyártó Kft. ügyvezető igazgatója, Simon Éva, az Evidens Union Kft ügyvezető igazgatója, Borsos Balázs és Óvári Attila, a B&Q Kft. ügyvezető igazgatói, Einhorn Kitti az Einhorn és Társa Bt. ügyvezetője, Géringer László, a Géringer Autó-Motor Kft. tulajdonosa, Turják Tünde egyéni vállalkozó. Lengyel Ferenc Róbert, Guttmann Gábor és Horváth Nándor, a Rotavill Kft. ügyvezető tulajdonosai, Kelemen Imre és Bartha Erzsébet, a Kelépker Kft. ügyvezető tulajdonosai érdemelték ki az év vállalkozója címeket, míg a Komárom-Esztergom megye Kiemelkedő Társadalmi szerepvállalója elismerést Nagy Antal Csaba vehette át.

Nagy Antal Csaba 1993-ban megalapította a Megyei Sportsegélyt olyan szándékkal hogy segíteni tudjon a bajba jutott sportolókon, családjaikon. A kuratórium 27 alkalommal tudott segíteni műtéteknél, rehabilitációknál, szociális problémák esetén. 2002-ben baleset érte, deréktól lefelé lebénult, hosszú rehabilitáció következett, hogy ismét járni tudjon. Ekkor találkozott a súlyosan négy végtagjukban sérült, tolókocsiban ülő gyerekekkel és a boccia sportot megismertette velük, edzőjük lett, természetesen térítésmentesen. Ma már 13 sérült gyermeket, felnőttet edz hetente 1 alkalommal, munkájának eredményeképpen 3 fő bekerülhetett a Humanitás SE Boccia Szakosztályába. A versenysportban 7 magyar bajnoki címet, 21 ezüst és bronzérmet tudhatnak magukénak, 2 játékosa bekerült a válogatott keretbe.

Mint az a gálán elhangzott, az Országos Vállalkozók Napján, december 6-án négy megyei vállalkozót is elismernek majd: Topolcsik Melindát, Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. ügyvezető igazgatóját, Téczely Péterné Aranyos Évát, a Gótika ’99 Kft. ügyvezető igazgatóját, Adorjánné Dr. Pordán Évát, a Trafikál Trade Bt. ügyvezetőjét, valamint Zakor József családi gazdálkodót. Nekik is szólt a taps a Jászaiban péntek este.

A gazdasági elismerések átadása után következett a Megyei Príma Díjak átadása. A tíz jelölt közül az idén is hárman vehettek át Príma Díjat, a kemma.hu-n és a 24 Órán keresztül is leadható voksok alapján egy jelölt pedig a Príma Közönségdíjat, mindemellett pedig Príma Különdíj, Jubileumi Príma Különdíj és egy Demján Sándor emlékére alapított díj is gazdára talált.

A Komárom-Esztergom Megyei Príma Díj nyertesei Pogány Gábor Benő szobrászművész alkotását, a Kincsem ló szobor plakettjét, egy Príma aranymedált és pénzjutalmat kaptak, ahogy a külön- és közönségdíjasok is.

Príma Díjat vehetett át dr. Monostori Imre irodalomtörténész, az irodalomtudomány kandidátusa, Medveczky Szabolcs karmester, zeneszerző, Katona Géza birkózó edző.

A Príma Különdíjat Szamódy Zsolt Olaf fotóművész, a Jubileumi Príma Különdíjat Varga Ernő statikus, mérnök, tervező érdemelte ki, míg a közönségdíjat a Harmónia Táncstúdió vezetője, Somogyiné Zeke Tünde vehette át. A VOSZ megyei szervezete az idén úgy döntött, hogy a Príma Primissima, illetve a Megyei Prímák megalapítójának, Demján Sándornak az emlékére Különdíjat hoz létre. A gálaesten Demján Sándorné Lídia Asszony nyitotta ki a borítékot, amelyből kiderült, hogy dr. Horváth István régész, muzeológus érdemelte ki a Különdíjat.

Természetesen a többi jelölt sem távozott üres kézzel. Belinszki Zoltán író, szerkesztő, dramaturg, Cseh Teréz, a Regio Regia – az Értékteremtők magazinja felelős kiadója is oklevelet és aranymedált, illetve egyéb jutalmat kapott a felajánlóknak köszönhetően, míg Kőhalmi Zoltán, a Kőkúti Általános Iskola és Fazekas utcai Tagintézmény vezetője Tata Város Különdíját is átvehette az iskola nevében.

A díjátadások után Nyári Károly, Nyári Alíz és Nyári Edit szórakoztatta a vendégeket a jubileumi, 15. Príma Gálaesten.