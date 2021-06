Nyugdíjba vonult a tatabányai mentők négylábú bajtársa, Preszton

Preszton, a tatabányai mentőállomáson „szolgált” 12 évig, most pedig a lehető legjobb helyen tölti a nyugdíjas napjait.

Nyugdíjba „vonult” Preszton, a tatabányai mentőállomás szeretett kutyája. 12 évig szolgált itt. Hathetes korában dobták őt ki az állomásnál, ő pedig belopta magát az életmentők szívébe. Gazdit is közülük választott. Bakó Ferencet. Bár tavaly már elköszönt tőlük, most a Balatonról jelentkezett be az egykori bajtársakhoz.

– Üdvözletem küldöm a Tatabánya Mentőállomás minden bajtársának.13 éves lettem.Nekik köszönhetem csodás életem… Amikor négyéves voltam beteg lettem,de ők megmentették az életem és ezt soha nem felejtem – olvasható a vizsla keverék „üzenete” a Facebookon. Mint a posztból kiderült, immár nyugdíjas éveit a Balatonon éli, egy csodás helyen Preszton, aki Balatonfüreden is fantasztikus emberekkel találkozott.

Presztonról annak idején, nagy műtétje után mi is írtunk. Mint azt akkor Bakó Ferenctől megtudtuk, igen mozgalmas életet élt az eb: teljesítette a Gerecse 50-et, lefutotta a maratont, felderítette a Pó-folyó környékét Itáliában és úszutt már a Wörthi-tóban is. aztán a kocsiból kiugorva jött egy nyekkenés. Mint kiderült, gerincsérve volt, lebénult. Az emberek szívét is meglágyította, buszsofőrök, rendőrök, taxisok, magánszemélyek is besegítettek a műtétje költségeibe anno. Ő pedig sok-sok ebszeretettel hálálta meg a gondoskodást mindenkinek, különösen a tatabányai mentősöknek, hogy nem mondtak le róla.

A tatabányai mentőállomástól, ahol „szolgált”, 2020 tavaszán búcsúzott el. Gazdája, Bakó Ferenc 1994 után akkor kezdett új állomáson dolgozni, és Preszton is ment vele természetesen. A tatabányai kollégák akkor mindkettejüktől búcsúztak.