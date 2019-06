Posztumusz díszpolgári címet kapott Mindszenty József

Budapest díszpolgára címet a hercegprímás mellett több más jeles személyiség is megkapta a főváros ünnepi közgyűlésén.

Tarlós István főpolgármester és Szalay-Bobrovniczky Alexandra humán területért felelős főpolgármester-helyettes posztumusz díszpolgári címet adományozott június 19-én Mindszenty József bíborosnak, hercegprímásnak, esztergomi érseknek. A díjat Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek vette át az Újvárosháza dísztermében.

Tarlós István főpolgármester a Budapest díszpolgári címeit a Fővárosi Közgyűlés szerdai, ünnepi ülésén adta át. Az elismerő címben nyolcan részesültek, akik „a főváros életében jelentős, meghatározó szerepet töltenek be„, és „kiemelkedő teljesítményükkel Magyarországnak, Budapestnek dicsőséget szereztek”.

Díszpolgári címet kapott még Béres Ilona Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas színművész, Csókay András idegsebész, Darnyi Tamás négyszeres olimpiai bajnok úszó, Hargitay András Európa- és világbajnok úszó, Kállai Kiss Ernő klarinétművész és Korda György előadóművész. Az elismerést posztumusz kapta meg Antall József, Magyarország első szabadon választott miniszterelnöke is. Antall József kitüntetését özvegye, Antall Józsefné vette át.

Tarlós István a szabadság napján tartott ünnepi ülésen, a kitüntetések átadása előtt úgy fogalmazott: „Ma egyszerre ünnepeljük a szovjet csapatok távozásának évfordulóját, városunkat, és annak legkiválóbb polgárait”. A múlt ápolásához és a jövő építéséhez példaképek kellenek, és a kitüntetettek teljesítményükkel, életművükkel olyan példaképekké váltak, akikre „szabad, érdemes és kell alapozni a jövőt építő nemzedéknek” – mondta.

Felidézte: az utolsó szovjet katona 1991. június 9-én 15 óra 1 perckor hagyta el Magyarországot, és ezzel új időszámítás kezdődött az ország életében. A függetlenség minden nemzetnek alapvető joga, és „nagy nemzeti ünnepeink, fontos évfordulóink emlékeztetnek arra, hogy Magyarországnak továbbra is saját entitását és identitását őrző, saját döntésekkel rendelkező, szuverén országnak kell maradnia„ – fogalmazott Tarlós István. Hozzátette: ez a státusz csak akkor állhat fenn, ha a magyar nemzet fővárosa is sikeres, és erős város marad. A főpolgármester kifejtette: Budapest a most kitüntetettek munkásságával „olyan régi és új színeket, régi és új értékeket mutat meg, amelyeket csak azok láthatnak igazán, akik megmerítkeznek az értékek világában”.