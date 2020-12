Így még sose láttad: a tatabányai polgárőrök megmutatták, milyen kihalt a város éjszaka

Hihetetlenül kihaltnak tűnik Tatabánya a helyi polgárőrök fotóin. Éjszakánként a kijárási korlátozás miatt csak munka miatt lehet az utcákon tartózkodni.

A tatabányai polgárőrök is részt vesznek a kijárási tilalom ellenőrzésében, de bűnmegelőzés céllal is adnak járőrszolgálatot, mind önállóan, mind a rendőrséggel közösen. Facebook-oldalukon képeket is közöltek minderről, megmutatva azt is, milyen üres is a város ilyenkor.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, november 11. óta van érvényben a kijárási tilalom, amelynek értelmében este 8 és reggel 5 óra között senki nem tartózkodhat az utcákon, hacsak nem dolgozik, munkába megy vagy munkából tart hazafele. December 11-től pedig január 11-ig hosszabbították meg a járványvédelmi intézkedéseket.

Vannak azonban, akik megszegik a kijárási tilalmat. Például az a 19 éves, aki a tatabányai Szent Borbála úton csapódott be az út mellé szombat éjszaka. Ő nemcsak, hogy nem lehetett volna az utcán, de jogsija se volt és ivott is, mielőtt autóba ült. Almásfüzitőn is kaptak már el olyan sofőrt, aki megszegte a tilalmat. A kisbéri rendőrök egy enyingi férfit kaptak emiatt el, míg Tatán 1,5 órán belül kétszer kaptak el egy sofőrt.