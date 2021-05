Polgármester és képviselők szíve is az érettségizőkkel dobban

Hétfőn a magyar nyelv és irodalommal elkezdődött az idei érettségi. A diákok az idén is rendkívüli körülmények között adnak számot tudásukról.

Hétfő reggel 9 órakor a magyar nyelv és irodalommal elrajtolt az idei érettségi, amely, a tavalyi évhez hasonlóan a pandémia miatt a szokásoktól eltérő szabályokat követelt meg. Így például eleve egy órával később kezdődnek az írásbelik (ahogy tavaly is), szóbelik csak néhány tárgyból lesznek, egy teremben maximum tíz diák ülhet, a távolságtartás mellett a higiéniára is figyelni kell. A diákoknak egyébként ajánlották, hogy viseljenek maszkot a vizsga alatt, a felügyelő tanároknak, valamint a diákoknak az előkészületek alatt vagy épp a folyosón pedig kötelező is azt viselniük.

Sokan viselték, viselik szívükön a most végző középiskolások sorsát, hiszen például klasszikus ballagásuk sem volt, és digitális tanrendben készültek az elmúlt hónapokban az érettségire. Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő például az anyák napjáról és az érettségiről is írt Facebook-posztjában. Először is sok sikert kívánt a fiataloknak, hiszek ők ezt az érettségit megharcolták.

– Volt lemondás, de volt bennetek kitartás és fegyelmezettség. Nem volt szalagavató, csak csendes szalagtűzés, nem volt ballagás, családi ebéd, volt virtuális/online ballagás, búcsú tanáraitoktól, iskolátoktól. Bátrak voltatok, erősek. Rendkívüli időkben „értek”, rendkívüliek vagytok ti magatok is! Rajta ifjak! Útra fel! – írta, hozzátéve, hogy tanáraik mellett a szülők szíve is velük dobban.

Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere is a közösségi médiában üzent az érettségizőknek. Mint fogalmazott, minden életkornak megvannak a maga kihívásai, az életetekben ti most a legnagyobbhoz érkeztetek. A tavalyi évhez hasonlóan most is rendhagyó a helyzet, amely elé a világjárvány állított benneteket, de

hiszem, hogy mindenki a legfelkészültebben áll az elkövetkezendő vizsgák elé! Elismerésem Nektek, szüleiteknek és tanáraitoknak! Sok sikert az előttetek álló érettségi vizsgákhoz, egy nagy kalappal!

„Hajrá érettségizők” felkiáltással kívánt minden jót a vizsgázóknak Völner Pál országgyűlési képviselő is, kitérve rá, hogy rendhagyó körülmények között zárják idén is a középiskolai tanulmányaikat a fiatalok.

– Minden elismerésem az övék, szüleiké, és persze a tanáraiké, hogy így is fel tudtak készülni! Sok sikert kívánok mindannyiuknak a holnap kezdődő érettségi vizsgákhoz! Remélem, jövőre már a megszokott módon lehet ballagni is – tette hozzá.

Ahogy a Sulilife írja, magyar nyelv és irodalomból középszinten 1155 helyszínen 71 ezer 121, emelt szinten 72 helyszínen 2380 vizsgázó tesz érettségizik hétfőn. A magyar nyelv és irodalom középszintű írásbeli vizsgája 240 percig tart. A vizsgázóknak két feladatlapot kell megoldaniuk: az elsőre 90, a másodikra 150 perc áll rendelkezésükre. Az I. feladatlap egy szövegértési és egy szövegalkotási feladatot tartalmaz. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására. A szövegértési feladatsor egy, esetleg két (egymással összefüggő) ismeretterjesztő szövegből, publicisztikai műből vagy ezek részletéből áll.

A szövegalkotási feladat lehet érvelés vagy gyakorlati szövegműfaj alkotása, amelynek elvárt terjedelme 120–200 szó. A dolgozatokat 90 perc elteltével a felügyelő tanár összegyűjti. Ezután osztható ki a II. feladatlap, amely egy műértelmező szöveg alkotását várja el a vizsgázóktól: ez – a vizsgázó választása szerint – lehet egy mű értelmezése vagy két mű összehasonlítása adott szempontok mentén. A választott feladat megoldásának elvárt terjedelme 400–800 szó.

A Tatai Református Gimnáziumban hétfő reggel rendben elindult a középszintű érettségi. Illés Dániel igazgatótól megtudtuk, hogy a tanárok is szívükön viselik a diákok sorsát, és bíznak benne, hogy felnőttként mérlegelve készültek fel a digitális oktatásban is a vizsgákra. Kérték őket arra is, hogy a biztonságra az írásbeli előtti hetekben még jobabn figyeljenek, és egy végzős sem került karanténba, ami azt jelentette volna, hogy csak ősszel tud érettségizni.

A diákok egy része másik intézményben, emelt szinten vizsgázott. Az egyik ilyen emelt szintű vizsgahely a Tatabányai Árpád Gimnázium, ahol szintén ott voltunk a vizsga előtti percekben. Itt a főbejáraton mehettek be az emelt szintű vizsgára érkezők, míg az árpádosok az épület egy másik bejáratán közelíthették meg a termeket.

Ahogy a feol.hu írja, középszinten a mai magyar érettségin többek között előkerültek az 1848-1849-es szabadságharc nagy szónokai, köztük Kossuth Lajos és Jókai Mór, de a társasjátékokról is írhattak szöveget a tanulók.