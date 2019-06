A pokol angyalai Nyergesen száguldottak a veteránmotoros napon

A nyergesújfalui veteránmotoros nap tavaly már nagy sikernek örvendett a településen. Idén sem volt másképp, az egynapos fesztiválon filmvetítés, fagyizás és koncert várta a nagyérdeműt.

A II. Nyergesújfalui Veteránmotoros Napot június 15-én az elmúlt évi sikeres nyitány után, lelkesen, több változást is bevetve rendezte meg a Komeiner Péter vezette szervezőcsapat. A találkozónak helyet adó, Térségi Közösségi Ház melletti kis téren például újdonság volt az alkalmi színpad, a sátor alatti hosszú asztal melletti háromtucatnyi, beszélgetni szerető érdeklődőket váró szék is. A hőséggel párakapuval, a tér közepén csillogó cseppű ivóvízcsappal és fagylalttal is próbáltak csatába szállni.

Az esemény reggeli megnyitóján, a megjelenteket köszöntő Mihelik Magdolna polgármester többek közt arról is szólt, hogy a motorokra rácsodálkozás mellett, közösségi élményt is kínál az alapos, lelkes szervező munkával előkészített veteránmotoros nap. Komeiner Péter jelezte, hogy az esemény ingyenességét a folytatásban is szeretnék megtartani. Az ebéd utáni utáni kínálatban a Great Company koncertje és A pokol angyalai újra száguldanak című, 1967-es kultikus film vetítése szerepelt. Sokan lapoztak bele azokba a motoros könyvekbe, amelyet a városi könyvtár mutatott be köteteinek gazdag kínálatából.

További részleteket a 24 Óra június 17-i számában olvashatnak.