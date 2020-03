Podcasttal és élőben közvetített istentisztelettel segítenek a tatai reformátusoknak megélni a hitüket

Vasárnap üres templomban tartott istentiszteletet Tatán dr. Szabó Előd lelkipásztor, de a hívek az interneten élőben követhették azt.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: cserélje le a krumplit!

A Magyar Református Egyház szüneteltet minden egyházi alkalmat a koronavírus-fertőzés miatt. Ezek közé az alkalmak közé sorolható az istentisztelet, áhítat, jegyesoktatás, bibliaóra, konfirmációelőkészítés, ifjúsági alkalom, baba-mama kör, egyházi testületi ülések (egyházmegyei tanács, közgyűlés, zsinati tanács, zsinat, presbiteri ülés.

Továbbá szüneteltetik még a gyülekezetekben esedékes canonica vizitációkat, a presbiteri szövetségi és nőszövetségi alkalmakat, konferenciákat, továbbképzéseket, tanfolyamokat és egyéb csoportos foglalkozást, közösségi alkalmat – tudtuk meg a reformatus.hu-ról.

A vírus miatt hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban a református egyház Zsinatának Elnöksége a következő kéréssel fordul a gyülekezetek, lelkipásztorok és egyháztagok felé:

A lelkészi hivatalban telefonügyeletet tartsanak, az egyházközségek az adminisztrációt online intézzék.

Temetésekkor csak a szűk család vegyen részt a szertartáson.

A konferenciatelepek ne fogadjanak gyülekezeteket, vendégeket.

A gyülekezeteket, hogy ha módjuk van rá elmélkedéseket, imádságokat osszanak meg tagjaikkal.

Mindemellett reformatus.hu honlapon minden reggel online áhítatot tartanak, illetve vasárnap délelőtt online istentiszteletet közvetítenek. A Tatai Református Egyházközösség is betartja a kéréseket, és igyekszik mindinkább segíteni a híveknek megélni hitüket. Elkészítették például az első podcast hanganyagukat „Kezeket fel” címmel, hogy ezzel is segíthessék a híveket, illetve felidézhessék az éteren keresztül azokat az élményeket, amelyeket például egy bibliaóra tud nyújtani.

A Tatai Református Egyházközség lelkipásztorát, dr. Szabó Elődöt arról kérdeztük, hogy mit üzenne a felekezetnek, híveknek, hogy tegyenek, ha nincs istentisztelet.

– Alapvetően nekünk megvan a magunk kialakult rendje. Mindenképpen szeretnénk a hívekkel felvenni a kapcsolatot továbbra is. Minden vasárnap online elérhető az istentiszteletünk, hiszen ezt megtartjuk a kialakult helyzettől függetlenül, amin csak a lelkipásztor szűk családja vehet részt. Továbbá podcast formájában hetente kétszer is jelentkezünk, mindemellett minden hétfőn nyolc órakor áhítattal is készülünk – részletezte.