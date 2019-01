Plusz két hetet kapnak megyénk szépségei, hogy Tündérszépnek jelentkezzenek

Meghosszabbítottuk a Tündérszépek jelentkezési határidejét, így február 10-ig van lehetőség jelentkezni hárommillió forintos összdíjazású szépségversenyünkre.

Hárommillió forintért versenyeznek a Tündérszépek, ugyanis 2019-ben az ország 13 megyéjében, közte Komárom-Esztergomban is, háromfordulós szépségversenyen keresik az egyes megyék, régiók, majd a 13 megye Tündérszépét. Meghosszabbított határidővel, február 10-ig várjuk azok jelentkezését, akik szívesen részt vennének a Tündérszépek szépségversenyén.

A jelentkezési határidő meghosszabbításával párhuzamosan módosult a megmérettetés játékszabályzata is, amely ide kattintva érhető el. A Tündérszépek versenyre Komárom-Esztergom megyében állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező, valamint a megye területén született hölgyek, vagy az itt található oktatási intézmények hallgatói jelentkezhetnek, akik a jelentkezés idején már betöltötték a 16. életévüket, de a döntő napjáig nem töltik be a 30. életévüket.

A kömlődi származású Schvarcz Anett nem egyszer bizonyult a legszebbnek különböző szépségversenyeken, így joggal lehetünk büszkék rá a megyében. 2012-ben a Kemma.hu is a megye szépének választotta és 2014-ben Szegeden is megmutatta szépségét, ahol királynővé avatták. Ő is jelentkezésre buzdította megyénk szépségeit, hiszen, mint mondta:

„Egy ilyen versenyen való részvétel életre szóló élményt jelent. Megismerhetsz új, érdekes embereket, egy izgalmas programon vehetsz részt, és nem utolsó sorban megmérettetheted magad. A legjobb talán mégis az az érzés, amikor a győzelem miatt valóban királylánynak érezheted magad.”

Jelentkezzetek és biztassátok nevezésre tündérszép ismerőseiteket, hiszen az élmények és dicsőség mellett mind a három fordulóban értékes nyeremények illetik meg a legjobban szereplő hölgyeket, összesen több mint 3 millió forint értékben.