Plázakörkép a 15 órai zárás előtt: gyorsan kiürült a ház

Cikkünknek apropót a koronavírus elleni védekezés kapcsán hozott intézkedések adtak, mely szerint délután három órakor minden üzlet bezár. Felkerestük hát a tatabányaiak népszerű bevásárlóközpontját.

– Meglepő a forgalom az elmúlt napokban – nyilatkozta az egyik eladó a Vértes Centerben. A telefonüzletben dolgozó szerint kedden sem volt ez másként. Az üzleten túl, a pláza aulájában állt az utolsó ügyfél. – Mint ahogyan meglepő az is – folytatta – mennyi köztük az idős. Megkérdezem őket, miért jöttek be. Magamat nem féltem, valószínű lábon kihordom. De ők? – szegezi nekem a költői kérdést. Elmondja, többnyire olyan ügyek miatt fordulnak hozzájuk, amik megoldása várhatna. Mint például a mobilkészülék hangerő szabályozása vagy éppen az ügyfélszolgálattal szeretnének beszélni, de az foglaltat jelez.

A videojátékokat forgalmazó helyiség is pontosan tartja magát a szabályozáshoz és alig üt hármat az óra, már eresztik is az üzlet biztonsági rácsát. Hozzáteszik, náluk ugyanaz a helyzet, akár az élelmiszerboltokban. Vagyis a vásárlók felkészülnek egy esetleges kijárási tilalomra, és előre megveszik maguknak a játékokat.

Brigitta láncot szeretne venni. Nézelődik, lassan dönt. Az ékszerbolti eladó segít választani, hiszen az utolsó pillanatban érkezett a tatabányai lány. Lassan zárnak. A folyosón már alig lézeng valaki. Féltakarékos üzemmódra vált a „ház”. Az ételudvar székei az asztalokon, a kávézó üres. Pang a pékség minden polca.

– Még beszaladok a Dm-be! – kiált fel egy lánycsapat tagja, Krisztina, aki a barátnői reakcióit fürkészi. Még megteheti, hiszen egyedül a drogéria tartja magát.

Óvintézkedések

A tatabányai Vértes Center bevásárlóközpont üzleteiben március 17-től szigorításokat vezettek be. Takács István, az intézmény igazgatója arról tájékoztatta a Kemma.hu-t, hogy keddtől minden üzlet csak 15 óráig van nyitva, egyedül a drogéria várja vásárlóit 18 óráig – tehát két órával korábban zár a megszokottnál. Hétköznap és hétvégén is. Este fél hétkor bezár az egész „központ”, tehát a mélygarázs is. A Vértes Centerben található mozi is bezárt.