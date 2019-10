Pitypangos zokni, kalap: kabalákkal szavaztak a kesztölciek

A hagyományoknak megfelelően a vasárnapi szentmise előtti, illetve utáni egy órában mentek el legtöbben szavazni.

Voltak, akik nem bízták a véletlenre és kabalával voksoltak: a kalapok és karkötő között azonban minden bizonnyal a pitypangos zokni viszi a prímet, amelytől némi szerencsét remélt a viselője.

Az 1. számú szavazókörben élők a polgármesteri hivatalban járulhattak az urnák elé: az Istentisztelet után hatalmas sor alakult ki a szavazóhelyiségek előtt. Többen, köztük Kecskeméti Menyhértné is szavazott nemzetiségi jelöltekre: a voksolás után elmondta, hogy rendkívül fontos a település számára a szlovák hagyományok megőrzése, amelyért a Kesztölci Pávakör tagjaként ő is sokat tesz.

Nem csak a fiatalok, de az idősebb korosztály képviselői is eleget tettek állampolgári kötelezettségüknek. Augusztus 3-án töltötte be a 79. életévét Kapus Géza, aki a bizottság tagjaival még fel is elevenítette a közös emlékeket.

–Az ember mindig reménykedjen. Bízom benne, hogy a választást követően jó lesz a helyzet – mondta.