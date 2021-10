Pilismaróti szörnyfogás: busa helyett kocsonyás óriás akadt horogra

A közelmúltban nagy meglepetés ért egy családot a Pilismaróti-öbölben, ugyanis nem egy méretes halat, hanem egy terebélyes mohaállatot sikerült kihalászniuk. Természetesen megörökítették a különleges fogást, ami a környéken valószínűleg egyedülinek számít, de az országban már több hasonló esetet is feljegyeztek.

A Fővárosi Horgász­egyesületek Szövetségének (FŐHESZ) a kezelésében van az a vízfelület, ami Komárom-Esztergom megye, és egyben a Dunakanyar egyik legnépszerűbb horgászhelyének számít. Szinte minden héten horogra akad néhány méretesebb hal a Pilismaróti-öbölben, melyekről rendre olvashatunk a közösségi oldalakon.

Az elmúlt időszakban hamar híre ment egy különleges fogásnak, ugyanis egy család nem egy többkilós pontyot vagy busát, hanem egy kézilabdánál nagyobb, de egy focilabdánál kisebb méretű mohaállatot emelt ki a vízből. Illés Noémi, a család egyik tagja felidézte, hogy aznap az SH8-as horgászhelynél próbáltak szerencsét, és mivel már későre járt, így 19 óra körül már elkezdtek összepakolni. Néhány perc múlva igencsak meglepődtek.

– Öcsém barátnőjének a nagypapája aznap busázott. Már húzta kifelé a szereléket, ami hirtelen megakadt. Rárántott, és mikor kihúzta, látta, hogy a horog beleakadt egy botba, amelyre rátelepedett egy mohaállat. Gyakorlatilag akkora súlya volt, mintha egy halat húzna kifelé az ember – mondta.

A család nagyjából 2004 óta jár a Pilismaróti-öbölbe, szinte már az összes horgász­álláson jártak, ennek ellenére az eltelt évek alatt nem volt szerencséjük hasonlóhoz. A fogás után azt sem tudták, hogy pontosan mi is lehet ez a kocsonyás-zselés állagú, telepet alkotó faj.

– Lefényképeztem, elküldtem édesapámnak, aki mondta, hogy ő már olvasott korábban erről a mohafajtáról. Kiraktam a fotókat az öböl horgászainak Facebook-csoportjába, hátha tud valaki segíteni a beazonosításában. Később pedig írt egy férfi a Pecaverzumtól, és ő megerősítette, hogy ez egy mohaállat – tette hozzá.

A fénykép alapján nyugodtan mondhatjuk azt, hogy az öbölben jól érzi magát ez a különleges élőlény, hiszen az egyes egyedek méretes telepeket hoztak létre. Nagyjából a parttól számítva 80 méteres távolságban volt a vízben akkor, mikor kifogták. A hölgy a horgászattal foglalkozó portálnak azt is elárulta, hogy ahogy mozgatták a faágat, úgy a labdaszerű mohaállat is mozgott. Illés Noémi azt is elmondta, hogy a horog kiszabadítását követően jobbnak látták, ha visszaengedik az élőlényt, mivel úgy vélték, hogy a többi állatra nézve nem jelenthet veszélyt.