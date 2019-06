Az ára miatt még dekában kérik a piros gyümölcsöket a piacon

A májusi csapadékos időjárás sem az epernek, sem a cseresznyének nem kedvezett. Az előbbi ízét, illatát vesztette, az utóbbi, különösen a korai fajták pedig, a nedvességtől sok esetben megrepedtek. Ezzel szemben, a piacmustránk során, egészen mást tapasztaltunk.

Vörös, nagyszemű, egészséges cseresznyék, érett eperrel telt ládák fogadják Tatabányán, az újvárosi piacra érkezőket az első zöldséges standnál. Sőt korai meggy is kapható.

– Inkább a hétvégeken jövök a piacra – mondja Seres Ferencné Jutka. – Mielőtt vásárolnék, mindenhol körülnézek, azután döntök, mert azért vannak árbeli különbségek. Itt szoktam cseresznyét is venni, annak ellenére, hogy a kertünkben is van már. Drágának drága, viszont szép és még mindig olcsóbb, mint a boltban.

Szalai Patrik eladó megjegyzi, hogy a szamóca, a cseresznye és a meggy is magyar. Eperből pedig naponta 10 kilót is eladnak.

– A nagybanin 800 és 1000 forintért kínálják a szamócát – említi. – Talán meglepő, de tavaly ilyenkor drágább volt, és szerintem később sem lesz olcsóbb.

– Az egész május csapadékos volt, ezért kerül még most is az eper kilója 1290 forintba – veszi át a szót Patrik kollégája, Faluvégi János. – Gyanítom, a földieper tovább drágul, miközben a cseresznye ára két-három héten belül ezer forint alá eshet. Persze ez is az időjárástól függ.

A friss, ropogós cseresznye kilója jelenleg 1590 forint. Mellette a korai érésű meggy 1790 forintért kelleti magát. A vevők pedig jönnek-mennek, és vásárolnak is. Többnyire – egyelőre még – „dekás” tételeket kérnek. Harminc deka epret vagy negyven deka cseresznyét… Amíg viszont ott jártunk, a meggyre senki nem „izgult rá”. Időközben fiatal anyuka, Csősz Edina lép a pult elé, „hátizsákjában” a kétéves, vagány napszemüveges Szófiával. Azt mindjárt elárulja, hogy a csöppség szinte minden gyümölcsöt jóízűen fogyaszt el, de most ugye az epernek és a cseresznyének van itt a szezonja. Ezért Edina is arra orientálódik.

– Rendszeresen járok ehhez a standhoz vásárolni – jegyzi meg. – Ilyenkor minden primőr sokba kerül. De Szofi imádja. Itt rendszeresen jó minőséget kínálnak, azzal meg nincs mit tenni, hogy most még ennyibe kerül az eper, a cseresznye és a meggy is…