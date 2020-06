Pénzügyi vetélkedő országos döntőjébe jutottak a Bárdos gimnázium diákjai

A K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő országos döntőjébe jutott a Bárdos László Gimnázium Félkerek Asztal Lovagjai elnevezésű csapata.

Az idén tízéves a K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő. A szervezők már a korábbi években is nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy minél inkább bevonják a modern kor vívmányait, alkalmazzák a technikai eszközöket. Az elmúlt évek tapasztalatait így felhasználva 2018-ban megújították a vetélkedő programját, hogy naprakész, a fiatalok számára is érdekes, modern ismeretanyaggal és még több játékos feladattal fejleszthessék a diákok pénzügyi jártasságát.

A járvány miatt még inkább felértékelődtek az online oktatóalkalmazások – ilyen például a vigyázz#KáPé app, vagy a vetélkedő animált vlogsorozata, amely évről évre naprakész és újszerű ismeretet biztosít a versenyzők számára – olvasható a regionális pénzügyi vetélkedő weboldalán.

A koronavírus okozta helyzet különös izgalmak és kihívások elé állította a csapatokat. Nemcsak a felkészülés során, de még az éles verseny közben is virtuálisan tartották a kapcsolatot, ami a csapatmunka új formáját ismertette meg a szervezőkkel és a diákokkal is. Minden újdonság ellenére a regionális középdöntősök között az idén is igen kiélezett verseny zajlott. Összesen 9000 diák 2150 csapatban nevezett az idei versenyre.

A második fordulóba 1000 csapat jutott be, ebből került ki régiónként 5 társaság. Szűkebb hazánkból az országos döntőbe a tatabányai Bárdos László Gimnázium diákjai kerültek be. A 9–11. osztályosok közül a Félkerek Asztal Lovagjai bizonyultak a legjobbnak, így ők mérhetik össze pénzügyi tudásukat a legjobbak között az országos döntőben – olvasható a gimnázium hivatalos közösségi oldalán.

A K&H Csoport a vetélkedővel a felnövekvő generáció nagyfokú pénzügyi tudatosságra nevelését kívánja előmozdítani annak érdekében, hogy felnőtté válva majd tudatos döntéseket hozhassanak, valamint felelősen gazdálkodjanak.