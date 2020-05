Pénteken ismét kinyit az Oroszlányi Bányászati Múzeum

Az oroszlányi operatív bizottság döntése nyomán több intézmény, valamint a játszóterek is megnyílnak.

Több enyhítésről döntött a járványhelyzet miatt létrejött oroszlányi operatív bizottság az elmúlt napokban. Egyebek mellett eltávolították az elkerítő szalagokat a játszóterek környékéről, így azokat szombattól ismét birtokba vehették a gyermekek. A Bányászati Múzeum pénteken nyitja kapuit. Kizárólag a külső rész, a kilátó és a kisvasút lesz látogatható egyelőre, a belső kiállítóterek zárva maradnak.

Május 25-e hétfőtől látogatható a Gárdonyi Sportcentrum külső pályája, amelyet kizárólag sport­egyesületek vehetnek igénybe. Az intézmény területén ismét használható az extrém játszópark is. A kosárlabda-egyesület újra játszhat a streetballpályán. „Kinyitott” a Hamvas Béla Gimnázium udvarán található műfüves focipálya is a sportegyesületek számára. A városban működő fedett sportlétesítmények kormányrendeleti szabályok alapján továbbra sem használhatóak. A kajakház sem, azonban a Malom-tavon lehet kajakozni. A Kölcsey-központ a hatályos kormányrendelet alapján továbbra is zárva tart, szabadtéri rendezvények sem lesznek egy ideig.