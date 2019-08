Péliföldszentkereszten tett fogadalmat a nigériai misszionárius szerzetes

A Don Bosco Szalézi Társaság magyarországi bölcsőjének kegytemplomában nagyon sok fiatal jelenlétében tett örökfogadalmat a rend egy újabb tagja. A nigériai Ilodigwe Chekwube Emmanuel napjainkban az óbudai kápolna közösségben teljesít szerzetesi szolgálatot.

Az eseményre hazánkba utazott a fiatalember édesanyja, Juliana asszony, aki a templom első padsorában imádkozott együtt fiával. Az ünnepi alkalomnak részese volt mintegy kétszáz olyan fiatal is, aki az idei BoscoFesztre érkezett Péliföldszentkeresztre.

A szaleziak.hu arról is hírt adott, hogy a szentmise nyitányaként a nemrég zárult szalézi zenetábor fiataljaiból álló ének- és zenekar az Utam a fény című dalt énekelte. Ábrahám Béla atya, a szalézi rend magyarországi tartományfőnöke Emmanuel figyelmét arra hívta fel, hogy manapság elég nehéz valamire azt mondani, hogy örökre. Csak a kegyelemmel lehetséges, de azzal igen. Ugyanakkor, jó érzés az, hogy Jézus meghívott, néven szólított és szüksége van rám, hogy szaléziként a megváltás művét tudjam munkálni.

A misét követően, a kegytemplom közelében hatalmas örömünnep kezdődött. Először a zenetábor résztvevői énekeltek Emmanuelnek, majd a BoscoFeszt fiataljai lepték meg a Pál utcai fiúk slágerszámára átírt Szalézi Grund dallal, amit teli torokból énekelt kétszáz fia­tal. Az ezt követő afrikai körtáncukba Emmanuel édesanyja is örömmel bekapcsolódott.

Főiskola is működött a kegyhelyen

Ábrahám Béla tartományfőnök atya prédikációjában szólt arról is, hogy az örökfogadalom helyszíne miért a péliföldszentkereszti kis kegytemplom volt. Egyrészt itt közös lehetett az ünnep a BoscoFeszten részt vevő fiatalokkal. Alapgondolat, hogy a szaléziak ott vannak, ahol a fiatalok.

A helyszín mellett szólt az is, hogy a kegyhely a magyar szalézi történelemben különleges szerephez jutott, minden, ami a magyar salesianumban született, az innen indult el 1913 novemberében. Ugyanaz a lendület, illetve erő uralja a mai szerzetesi közösséget is, mint egykoron. Nagyon sok szalézi készült itt a szerzetesi életre, egy időben szalézi teológiai főiskola is működött Péliföldszentkereszten.

Vacsora után fotózás és tánc is jött

A Don Bosco Szaléziak, a Segítő Szűz Mária Leányai, illetve a Szalézi Ifjúsági Mozgalom fiataljai ötödször szerveztek BoscoFeszt elnevezéssel nyári tábort 14–18 éves fiataloknak Péliföldszentkereszten. A nyitónapon az alaposan felkészült házigazdák nagy örömmel, hatalmas mosollyal és meglepetéssel is fogadták az érkezőket.

A közös ebéd után egy olyan játék kezdődött, amely egyik célja az volt, hogy a fiatalok gyorsan, jobban megismerjék egymást. A vacsora előtti szentmise a fesztiválra történő felkészülést lelki töltődéssel is segítette. A nyitónapot nem a vacsora zárta, mindenki érdeklődési körének megfelelő kis műhelyben ügyeskedhetett például a fotózás vagy a tánc világában.