Példás összefogás: önkéntesek tisztították meg a Fényes Fürdő területét

A két órás munkára annyi önkéntes jelentkezett, hogy még plusz szerszámokat is vinni kellett a helyszínre. A fürdő terültét a a lehullott falevelektől szabadították meg.

A Fényes Fürdőt tisztították meg legutóbb a tatai önkéntesek. Az Önkéntesség Tatán és környékén jótékonysági szervezet alapítója, Gönczy Mihály elmondta, hogy szinte minden hétre szerveznek valamilyen megmozdulást, de talán ez volt eddig a legnagyobb akciójuk.

– Nagyon sokan jöttek, akik tenni szerettek volna kicsit a közösért. Talán az a tény, hogy el kellett menni még szerszámokat hozni, mert nem volt elég gereblye, lombseprű, mindent elmond arról, hogy sokkal nagyobb volt a lelkesedés, mint vártuk – mondta a szervező. Hozzátette: meglepő volt, hogy rengeteg diák jött segíteni a tatai iskolákból. Persze, az is motiválta őket, hogy bele tudtuk számítani a kötelező 50 órás közösségi szolgálatba. De több olyan fiatal is érkezett, akik már teljesítették az érettségihez szükséges közmunkát.

– A legfiatalabb résztvevőnk négy és fél éves volt, aki talán az egyik leglelkesebb emberke volt közöttünk, de az idősebb korosztály is képviseltette magát. A kétórás rendrakást most főleg a falevelek összegereblyézése jelentette. Szemetet nem tudtunk szedni, mert nem volt a területen egy eldobott zsepi sem. Volt egy önkéntesünk, aki a parkolóba is kinézett, ott viszont rábukkant egy jó nagy adag illegálisan lerakott kupacra. Természetesen azt is összeszedtük, elvitettük – tette hozzá Gönczy Mihály, aki nagyon büszke rá, hogy a csoport megalakulása óta egyre többen csatlakoznak a megmozdulásaikhoz. A Fényes vezetősége is hálás volt az önkéntesek munkájáért: mindenkinek felajánlottak ajándékba egy Fényes Tanösvény belépőjegyet.

Nemrég a tatai mentőállomásnak segített a szervezet: terepet rendeztek, szemetet szedtek, sövényt vágtak együtt a mentőkkel és a városgazda munkatársaival. De a tatai vasútállomás környékét is megtisztították.

– A MÁV-tól kapott munkavédelmi oktatás után kezünkbe vettük a gereblyét, lombseprűt, fametsző csipeszt, szemétszedő botot. Több mint ötvenen csatlakoztak hozzánk aznap – emlékezett vissza a szervező.