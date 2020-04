Példamutatóan vigyáz dolgozóira a komáromi Kompress nyomda

A komáromi Kompress Kft.-nél három műszakban folyik a munka. Ez annak is köszönhető, hogy a nehéz helyzetben extra törődést, körültekintő figyelmet kapnak saját dolgozóik és partnereik egyaránt, tudtuk meg Szombath Gábor ügyvezető igazgatótól.

Az első intézkedéseket már február 26-án meghoztuk a koronavírus-fertőzés megelőzésére, a legutóbbi csomagot, immár az ötödiket április 2-án állítottuk össze „házon belül” – mondja Szombath Gábor. – A különleges helyzet különleges figyelmet igényel a kérések és utasítások kiadásától a pontos végrehajtás ellenőrzéséig. Szerencsére ezt 70 dolgozónk megérti; tudják, hogy a saját érdekük és egyben kollégáiké, hogy szájmaszkot hordjanak, rendszeresen mossanak kezet, tartsanak távolságot egymástól.

Szórófejes, alkoholtartalmú fertőtlenítőt kap az ügyfélszolgálat, minden műszakvezető és gépkocsivezető, a tisztántartási felelős; van az étkezőasztalokon és az illemhelyeken is. A vállalati utak szervezése, a megrendelők és egyéb partnerek látogatása tilos. Irodai dolgozóink több mint a fele otthonról látja el a feladatait. Jelenleg a papír és a karton csomagolóanyagok gyártása áll a középpontban a Magyarországon és nemzetközi szinten is (el)ismert cégnél.

Megrendelésük van bőven, három műszakban dolgoznak. Megbirkóznak a logisztikai kihívásokkal is. Megfelelő mennyiségű papírkészlet van raktáron, a szállítást is megoldják. – Kiemelt partnereink közé tartoznak a magyarországi és a külföldi gyógyszergyárak – hangsúlyozza Szombath Gábor. – Elsősorban betegtájékoztatókat, gyógyszeres dobozokat készítünk, ezek komplexebbé tétele szerepel rövid távú terveink között.

Technológiai fejlesztésben is gondolkodunk. Egy hónapra látják biztosan előre a jövőt. Távolabbra tekintve sincsenek most csökkenésre utaló jelek. Nem látnak okot arra, hogy régi vevőik mást keressenek meg, vagy leálljanak. Ahogyan a dolgozók biztonságának kérdésében, úgy a piacon is rendkívüli alaposságra van szükség.

– Minden tiszteletem azoké az embereké, akik helytállnak, itt vannak, vagy éppen otthonról dolgoznak, miközben nekik is gondoskodniuk kell a gyermekeikről, aggódnak szüleik és idős hozzátartozóik miatt, esetleg ők maguk is szépkorúak már – teszi hozzá az ügyvezető. – Nem panaszkodnak, nem menekülnek „állami gondozásba.” Teszik a dolgukat. Felelősséget vállaltak másokért és felelősen viseltetnek önmagukért. Ők valójában hősök! Amint eljön az ideje, a hőseinket kitüntetjük, ünneplünk.