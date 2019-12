Pedagógusok és diákok közösen emlékeztek a dorogi gimnázium első 50 évére

A jubileumi ünnepségen dr. Völner Pál, a térség országgyűlési képviselője kiemelte a gimnázium fontosságát, hiszen Dorog ennek köszönheti városi rangját.

Jelenlegi és volt diákok, pedagógusok, valamint meghívott vendégek részvételével és közreműködésével tartották meg a József Attila Művelődési Házban a Zsigmondy 50 elnevezésű jubileumi megemlékezést, melyen felidézték az 1969-ben alapított Dorogi Zsigmondy Vilmos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Gimnázium történetét.

Az ünnepségen dr. Völner Pál, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte a jelenlévőket, majd megjegyezte, hogy Dorog számára kiemelten fontos ez az intézmény, hiszen lényegében annak köszönheti városi rangját. Elismerően beszélt a gimnázium névfelvételéről is, hiszen Zsigmondy Vilmos bányamérnök személye beleillik Dorog profiljába, továbbá a magyarsághoz való tartozást is megtestesíti. A tornaterem felújítása kapcsán megjegyezte: az elkövetkező években meg kell újulnia az iskola épületének is, majd a diákoknak sikeres tanulmányokat, a pedagógusoknak pedig sok erőt kívánt.

Jászberényi Károly alpolgármester szerint ötven év a történelem idővonalán csak egy villanás, egy város életében pedig jelentős időszaknak számít. Kiemelte, hogy a gimnázium a közoktatás legmagasabb szintű intézménye és természetesen Dorogon is a legnagyobb értékközvetítő szerepet tölti be. A képviselő-testület nevében sikerekben gazdag éveket kívánt, majd az önkormányzat nevében támogatást nyújtott át az iskola vezetésének.

Lőrincz Lívia intézményvezető beszédében hangsúlyozta: az ünnepben a legfontosabb az együttlét és az, hogy ilyen sokan összegyűltek, hogy megadják a tiszteletet a múltnak. A jeles évfordulóra elhívták Zsigmondy Árpád nyugdíjas mérnököt, Zsigmondy Vilmos leszármazottját is, aki még sosem látott családi fotókat adományozott Lőrincz Líviának. Utána Csath Béla vasdiplomás bányamérnök, a Zsigmondy-gyűjtemény gondozója lépett a mikrofon mögé, aki szintén igazi értékeket jelentő fotókat adományozott az intézménynek. A műsor további részében volt és jelenlegi diákok idézték fel az elmúlt évtizedeket.