Pedagógusnap alkalmából elismerő oklevelet kaptak az Árpád Gimnázium tanárai

Az Árpád Gimnázium négy pedagógusának adományozott elismerő oklevelet pedagógusnap alkalmából Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere.

Június első vasárnapja hivatalosan a pedagógusnap, amikor is a gyerekek oktatóit köszöntjük az óvónéniktől a tanítókon, tanárokon át az egyetemi oktatókig. A tatabányai Árpád Gimnázium hivatalos Facebook-oldalán számolt be az örömhírről, mely szerint az intézmény több tanára is oklevélben részesült a pedagógusnap alkalmából.

Mint posztjukban írják, a gimnázium négy oktatója: Eperjesiné Pogrányi Rozália, Fazekas József, Kovácsné Schandl Ágnes és Polyóka Tamás kapott oklevelet. Az elismerő okleveleket az Árpád Gimnázium pedagógusainak Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere adományozta a kiemelkedő szakmai tevékenységük elismeréseként.