Patinás helyet kap az esztergomi kertmozi

Vár a mozi! címmel új tematikus sorozatot indít idén nyáron az Esztergomi Várszínház, ahol havonta kétszer, szerdánként lesznek az előadások.

Vár a mozi! címmel új tematikus sorozatot indít idén nyáron az Esztergomi Várszínház. A királyvárosi teátrum ebben az új programjában havonta két alkalommal szerdánként 21 órai kezdettel várja a július 4-ei nyitás után az érdeklődőket. Az intézmény tervei szerint a kertmozijellegű film­vetítéseken a musicalmozi legnépszerűbb darabjait láthatja majd a közönség. A júliusban és augusztusban a tervek között szerepel a Hair, a Grease, a Csillag születik, a Bohém rapszódia is.

Az előadásokat a várszínházi térben tartják majd. A filmvetítésekre jegyeket 10 és 15 óra között a Cathedralis Toursban, 18 órától pedig a helyszínen lehet vásárolni. Az Esztergomi Várszínház a jelenlegi ismeretek alapján a járványügyi szabályok miatt 180 fő befogadására alkalmas, ugyanakkor elképzelhető, hogy a nyár folyamán a korlátozások további feloldásával az eredeti befogadóképesség irányába növelhető. A kertmoziprogram is a már megújult teátrumban valósul meg, a két éven át tartó felújítás első szakasza most, júniusban fejeződik be.