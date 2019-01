Parkolók létesülnek a tatai Malom utca környékén

A „Gyermekbarát város” idei intézkedési tervével is egyetértett a tatai képviselő-testület.

A szerdai testületi ülésen, mint elhangzott, minden évben támogatta a tata önkormányzat a humán papillomavírus elleni védőoltást, és ez ebben az esztendőben sem lesz másképp. Kérelem esetén a 13. életévüket betöltött fiatalok megkapják a szükséges vakcinát. Egyebek mellett erről is döntöttek a szerdai testületi ülésen a városatyák.

A településrendezéshez kapcsolód előterjesztésben a Malom utcai kisebb zöldterület átminősítése szerepelt. A környéken úgy alakítanak ki újabb magánparkolókat, hogy zöldterületet is maradjon, illetve a fásításra is gondot fordítanak. A „Gyermekbarát város” intézkedési tervében foglaltak tavaly teljesültek, és ezért az idei, ehhez köthető, elképzelésekre is rábólintott a testület.

A város helyi esélyegyenlőségi programját is elfogadták a képviselők. Michl József ezzel összefüggésben kiemelte, hogy a 2019–2023 közötti program valóban Tatáról szól. A tervezett teendőket, az önkormányzat feladatait jól foglalja össze az előterjesztés, derült ki az elnök szavaiból.

