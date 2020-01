Párizs elnöki palotájában vehette át akadémiai diplomáját Turczi István

A magyar kultúra napján Pro Cultura Hungarica díjban részesült Turczi István. Másnap Párizsban az elnöki palotában vehette át friss diplomáját.

Turczi István József Attila-, Babérkoszorú- és Prima Primissima-díjas költő, író, egyetemi oktató és irodalomszervező, Tata szülötte és díszpolgára a magyar kultúra napján Pro Cultura Hungarica díjban részesült. Másnap Párizsban, egyedüli magyar állampolgárként az elnöki palotában a Tudományok, Művészetek és Irodalom Európai Akadémiája frissen megválasztott tagjaként vette át a diplomát.

– Mondják, hogy a sok elismerés és díj a korral is jár. Erről a kettőről mit gondolsz?

– Szerintem ezt azok mondják, akiknek savanyú a szőlő. Ha az irigység olimpiai szám lenne, biztosan dobogós helyen végeznénk. Komolyra fordítva a szót, egy életen át kell bármilyen szakterületen kimagasló színvonalon dolgozni azért, hogy felfigyeljenek arra, amit csinálsz. Pláne a művészetnek nevezett „létezés-szakmában”, amely a színháztól és irodalomtól a vizuális műfajokig vérre menő presztízsharcok, és zsebre menő egzisztenciális csatározások állandó színtere. Ezért is különösen megtisztelő, hogy „a magyar irodalom nemzetközi nagyköveteként” végzett munkámért idén én kaphattam ezt a valóban rangos díjat. Ebben benne vannak az öt nagy kultúrát érintő műfordításaim, a mintegy harminc országban tartott előadásaim és felolvasásaim, és benne van az a sok energia, amit a honi kultúra és irodalom nemzetközi kapcsolatrendszerének erősítéséért próbáltam kifejteni. Szerencsés egybeesés, hogy másnap Párizsban végső soron ugyanezt a tevékenységet ismerték el azzal, hogy az akadémia rendes tagjává választottak. Felemelő érzés olyan környezetben átvenni az akadémiai tagságot szentesítő diplomát, amely sokáig XIV. Lajos tulajdona volt, a francia forradalom alatt a nemzetgyűlésnek adott otthont, később itt lakott Bonaparte, Párizs megszállása idején Göring, és itt folytak a II. világháború utáni béketárgyalások is.

– „Világ költői, ide jőjjetek” – írta Kosztolányi Dezső az egyik versében. Úgy tudom, idén hazánk rendezheti a világtalálkozót.

– Tavaly ősszel Kelet-Indiában, a Bengáli-öböl partján rendezett találkozón én nyertem el Magyarországnak az idei kongresszus rendezési jogát. Szeptember 21–25. között 5 kontinens 50 országából mintegy 150 költő-irodalmár érkezik hozzánk, és hozza el a saját kultúráját a magyar közönséghez. Csapatommal már most elkezdtük a felkészülést a nagy eseményre. A Magyar PEN Club és a Parnasszus Kiadó közösen fogja megvalósítani azokat a különleges programelemeket, amelyek egyrészt kötelezőek a Költők Világkongresszusa konvenciója alapján, részben pedig a saját elképzeléseinket tartalmazzák. Egyet említek: az a tervem, hogy a Cervantes Intézet, a Francia Intézet, a Holokauszt Emlékmúzeum, a Japán-Magyar Baráti Társaság, a Kínai és Mongol Nagykövetség égisze alatt kihelyezett felolvasóestek lesznek, ahová a közönség is eljuthat. Az események vége egybeesik a Janus Pannonius Irodalmi Napok kezdetével, és a külföldi vendégeink velünk tarthatnak további két napig.

– Az erős évkezdet után mi minden várható még? Új könyv, újabb elismerések?

– Szó, mi szó, idén sem fogok unatkozni. Két nagy műfordításprojektben máris nyakig benne vagyok. Modern ausztrál irodalom címmel 5 hónapon át 5 mai ausztrál költő verseit fogom bemutatni az Irodalmi Jelen című online folyóiratban. Az első rész kikerült a világhálóra, és az a hozzáadott értéke, hogy az eredeti verseket és a fordításaimat együtt olvashatják. Még ennél is munkaigényesebb a másik tervem: a perzsa irodalom 14. századi klasszikusa, Háfiz verseit kezdtem el fordítani. Csak olyan verseket fordítok, amelyeket magyar nyelvre még soha senki. Piszok kemény meló. Szerencsére tanultam arab nyelvet az egyetemen, van egy kis filológiai hátterem, de nem boldogulnék Jeremiás Éva nélkül, aki az ELTE Iranisztika tanszékének professzor emeritusa. Az idei Budapesti Könyvfesztiválon is lesz könyvbemutatóm; új regényem jelenik meg Marokkóban a beteg párnája alá mindig tesznek tőrt címmel. Rövid cím, könnyen megjegyezhető. Remélem, idén ősszel megjelenik az első gyerekkönyvem is egészen kicsik, 3–7 évesek számára. Nagyon várom. Most rajzolják a figurákat, cuki lesz. Ha nem vigyázok, őszre még a folytatása is megszületik. A címét nem árulhatom el, mert a kiadóm levédette.

– Húsznál is több versesköteted jelent már meg. Van legkedvesebb és/vagy legfontosabb?

– Picassót egyszer megkérdezték, hogy a festményei közül melyiket szereti a legjobban. Azt válaszolta: a következőt! Különös, hogy az általam legfontosabbnak ítélt két könyvem rövid idő alatt két kiadást is megért, azaz a szakma mellett az olvasóközönség is visszajelzést küldött azzal, hogy komoly példányszámban fogytak. A 2016-ban megjelent Üresség című négy tételes, egyetlen zenei tömbnek tekinthető hosszúversem nagyszerű pályatársam, a tragikus körülmények között korán eltávozott Borbély Szilárd emlékére íródott. A másik könyv a szülővárosomhoz, Tatához köthető. Annak idején a városi önkormányzat jóvoltából jelent meg a Deodatus – a férfi és egy város tört.én.elme című vegyes műfajú munkám Lévai Ádám barátom ihletett rajzaival. Könyves forgalomba csak tavaly került, amikor is a kiadóm új köntösben, új rajzokkal, komoly marketing háttérrel piacra dobta. Szerénytelenség volna összeszámolni, hány kritika, rádiós és tévés beszélgetés volt azóta róla. A Deodatus fogalommá vált, folyamatosan keresik, levált rólam, és megkezdte a saját, önálló életét.

– Gondolom, életed során volt több emlékezetes találkozásod is kiemelkedő írókkal, költőkkel.

– Ha egyszer lesz időm megöregedni, könyvet írok ezekről Sercintések és turczintások címmel. Több száz jegyzetem van emlékezetes találkozásokról. De ez róluk fog szólni, nem rólam. Nincs annál visszatetszőbb, mint amikor egy író önmagát fényezi a szakmai és emberi kapcsolatai felemlítésekor is. Egy jópofa találkozást szívesen elmesélek. Az előző évtized első harmadában Quebecben voltam, a nemzetközi PEN közgyűlésén. Elég hideg Kanada, és este egy spanyol születésű kanadai prózaíróval vörösborozgattunk. Yann Martel az ő neve, írt egy remek bestsellert, film is készült belőle, Pí élete címmel, biztos többen látták. Már a második üveget kezdtük meg, amikor odaült hozzánk egy vékony, szikár, ősz hajú nő, és kérdezés nélkül mesélni kezdett egy forgatásról, amiből mi egy kukkot sem értettünk. A végén derült ki, hogy a szóban forgó film A szolgálólány meséje, és ő volt Margaret Atwood. Azt hitte, felismertük, ezért nem mutatkozott be. Viszont mesélés közben szinte egyedül megitta a második üveg borunkat. Nekem róla már mindig ez a kép marad meg.

– Amikor nem utazol, akkor tanítasz is. Ez miért fontos?

– Húsz évvel ezelőtt az ELTE-n kezdtem el kreatív írást tanítani, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 6 évig csináltam, majd az én tantervem alapján a vezetésemmel indult el az írásművészet-oktatás a Metropolitan Egyetemen. Tíz éve vannak magántanítványaim is. Jelenleg a Filter csoportban a tapasztaltabbak, a Tuareg csoportban a fiatal pályakezdő tehetségek mutathatják meg, mire képesek. Ez utóbbiba jó néhány tatai középiskolás vagy onnan elszármazott egyetemista is jár hosszú évek óta. Hiszek abban, hogy az írás tanítható, a mesterség elsajátítható. Egyetlen tényező független tőlem, ez pedig a tehetség. De hozzám csak tehetséges, sikerre éhes fiatalok járnak, több közülük már antológiákban, folyóiratokban mutatta meg oroszlánkörmeit. Büszke vagyok rájuk, és állítom, nem egy közülük szép jövő előtt áll ebben a szakmában, ha lesz benne elég kitartás és alázat.

– 2014 szintén erős év volt az életedben. Előbb Tata, majd Zugló díszpolgárának választottak, és az év végén tiéd lett a Prima Primissima-díj irodalom kategóriában. Mit gondolsz, melyik miért talált el hozzád?

– Erre a kérdésre nem nekem kellene válaszolnom. Jó, legyen a háromból egy: a tatai díszpolgárság volt a fontosabb. Ritkán lehet az emberfia próféta a saját hazájában, és nekem ez egyszer sikerült. Különös érzés annak a városnak a kitüntetett polgáraként hazajönni, ahol születtél, gyerekeskedtél, gimnáziumba jártál. Ahol a nagyszüleid, és most már sajnos a szüleid is nyugszanak. Ahol először voltál szerelmes, és annyi szép órát töltöttél a barátaiddal. Fontos, hogy minden évben kapok Tatáról meghívást irodalmi estre, Könyvnapra, rendhagyó irodalomórára.