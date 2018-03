Pápai Joci megható vallomása: szülei miatt tudja, hiszi, hogy van igaz és örök szerelem

A tatai énekes Boginak vallott gyermekkoráról, Eurovíziós Dalfesztiválról, és szülei kapcsolatáról is.

Ezt ne hagyja ki! A Soros-szervezetek vizsgálatát követeli a Fidesz

Dallos Bogi tavaly indította a 7kornálam! című youtube talkshowját, ahol hétről hétre, egy-egy híres személyiséget invitált meg magához. A második évad első epizódjában a fiatal énekesnő vendége Pápai Joci volt, aki mesélt a családjáról, a karrierjéről, valamint az is kiderült, hogy mi történt vele az Eurovíziós Dalfesztivál döntője előtt 10 perccel.

Pápai Joci azt is elárulta, hogy mit rejtett a hangszeren kívül a gitártáskája tizenévesen, de vallott az igaz szerelemről, a lelkiismeretről, családról és karrierről, valamint arról, hogy a mai napig nem tudja könnyek nélkül elénekelni az Origót. Arról is mesélt, hogy a sport és a zene érdekelte leginkább gyerekként, még suliba is gitárral járt. Arról is beszélt, hogy a szülei példájából tudja, tudta, hogy létezik az igaz szerelem, hiszen ők a mai napig kézenfogva sétálnak például.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Bogi édes, nagyon természetes teremtés, nem ismertem ezelőtt annyira, de ő olyan cuki lány, mint amilyennek látszik. Jól éreztem magam nála. Szerintem még sosem talkshowztam senki kanapéján – mesélte nevetve Joci.

„Jocit én sem ismertem előtte személyesen, viszont nagyon szerettem volna találkozni vele, mert mindig rendkívül szimpatikus volt. Egyáltalán nem csalódtam, sőt, szuper vicces volt az együtt töltött idő”

– mondta a talkshow felvételei után Bogi.

A friss évadban Bogi, többek között, Freddiet, Závodi Marcit, Viszkok Fruzsit és Tóth Gabit is vendégül látja lakása kanapéján. A következő epizódban Rubint Rella tűnik fel, aki nem csak az egészséges életmódról mesél, hanem megosztja nézőkkel magánéletének egy-egy, eddig ismeretlen részletét is. A 7kor Nálam! premier részeit megnézheted az m2 Petőfi Tv-n, hétfőnként 21.05-kor, keddenként pedig Bogi YouTube csatornáján, annyiszor nézed vissza, ahányszor csak akarod.

(Borítókép: Jelenet a talkshow-ból)