Pápai Joci kiakadt ByeAlexre: „Hogyhogy nem szól rád a környezetedből senki?”

A tatai énekes, Pápai Joci szerint Byealex új dala romboló hatású, és arra kéri, hogy inkább a drogok nélküli életet tegye menővé.

Facebook-posztban szólalt meg Pápai Joci, egyszerre énekesként és apaként, ByeAlex új dala, a Manuellel közösen jegyzett Merülők miatt. Az inkriminált részlet, ami az után vágta ki a biztosítékot Jocinál, hogy a gyermekeinél meghallotta azt: Be vagyok tépve/Vagy nem vagyok ébren/Úgy ráz ez a taxi/Átfolyik az éjen…

– Nem szokásom beleszólni mások dolgába és pálcát törni más emberek felett. Talán még ezt soha nem tettem meg, de nem tudok szó nélkül elmenni az új dalod üzenete mellett. Persze úgy, hogy tudván azt, hogy mennyire hatással vagy a mai generációra, a fiatalságra. Mint zeneileg, mint példaképként követnek téged, iszák a szavaidat, ami szerintem egyáltalán nem lehet meglepő talán számodra sem, hiszen ott ülsz egy giga produkcó zsűrijében x. alkalommal, illetve százezrek követnek a közösségi oldalakon… és ezeknek tudatában sincs fogalmad arról, hogy mekkora károkat okozol, pedig nagyon is felelősséggel tartozol – kezdte Joci, hozzátéve, hogy meghökkenve hallotta meg az első sorban a „be vagyok tépve” részt.

„Alex, hogy mondhattad ezt ki???… ez leírhatatlanul nagy rombolás. Azt gondolom, ezt nem engedhetnéd meg magadnak, legalábbis abból a pozícióból, amiben jelenleg vagy. Hogy-hogy nem szól rád a környezetedből senki???”

– kérdezte a tatai énekes Byelaxtől, hozzátéve, hogy nem akar ő szent embernek tűnni, de az élet mindig arra sarkallta, hogy az ártatlanoknak és a tapasztalatlan fiataloknak utat és reményt, így jó példát mutassak, mutassunk.

– Egy normális értékrendű férfi ember, aki már nem zöldfülű, annak tudnia kell azt, hogy a mai fiatalság felé ne akarjuk már trendivé, menővé tenni egy olyan dolgot, mint a drogozás, a drogos állapot. Tudjuk milyen rombolást okozhat akár egy érett felnőtt ember életében is, nemhogy egy gyerek életében. Ez az egész mélységesen felháborít és elszomorít, hogy ilyen irányba használod azt a sikert, amit az élettől kaptál – fogalmazott keményen, és arra kérte ByeAlexet, hogy inkább menjen el vele azokhoz a mélyszegénységben élő és hátrányos helyzetű fiatalokhoz, akik között százból ötvennek az alkarján „életellenes” nyomok vannak. A nagy részük 16 évesnél fiatalabb, és sokuk próbálta már a drogot, tette hozzá, és ráadásul jó részük Alex követője is.

– Gyere el velem és írj alá te is azokra a hegekre… amikor érzed az ujjbegyeiddel a fájdalmas sebeket! Hátha leesik majd neked, mire is buzdítod a gyerekeket, még ha metaforaként is szánod a szövegedet. Gyere el és érezni, érteni fogod, hogy miről is beszélek – tette hozzá, azt kérve, hogy ByeAlex inkább próbálja azt menőnek feltüntetni, hogy valaki a drogok nélkül életet választja.

„Kérlek gondold át. Hidd el, nagyon fontos az ügy! Felelősség van a kezedben és sajnos nem jól használod”

– tette hozzá a zárszóként sok sikert kívánó Joci, akinek posztja alatt több mint 600 komment gyűlt össze a témával kapcsolatban. Van, aki a szövegelemzés során arra jutott, hogy Alex nem kijelentő, hanem kérdő mondatot fogalmazott meg azzal, hogy „be vagyok tépve, vagy nem vagyok ébren”. Más viszont megköszönte Jocinak a posztot, mert „aki egy kicsi felelősséget is érez a gyermeke iránt, az próbál minden erejével a médiából ömlő szennyet tisztára mosni mielőtt a gyereke hallja/látja. Ez nem mindig sikerül, pont az olyan emberek miatt, mint Alex.” Akad, aki szerint a rapperek szövegei még keményebbek, míg mások szerint ez a reakció túlzás, és egy dalszövegtől senki nem lesz drogos.

ByeAlex bő két órával később egy rózsa emojit posztolt a saját oldalán, a követői pedig egyből a Jocinak szóló válaszként értelmezték azt. A mintegy 140 kommentelő nagy része, nem meglepő módon, inkább Alex védelmére kelt itt. Volt, aki szerint Joci csak 5 perc hírnevet akart magának, más úgy fogalmazott, hogy a mai világban nem egy dalszöveg a legnagyobb veszély. Kritikus hangok itt is akadtak, felidézve, hogy ByeAlex korábbi dalaiban is voltak „romboló” szövegrészek.

Kedves ByeAlexNem szokásom beleszólni mások dolgába és pálcát törni más emberek felett. Talán még ezt soha nem tettem… Közzétette: Pápai Joci – 2020. január 31., péntek

A kritizált dal: