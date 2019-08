Pályakarbantartást végeznek az Esztergom-Komárom vasútvonalon

A karbantartás ideje alatt az egyes szakaszokon kétéltű járművekkel és vonatpótló buszokkal biztosítják a zavartalan közlekedést.

Augusztus 24-től, azaz mától szeptember elsejéig pályakarbantartási munkálatokat végeznek az Esztergom-Almásfüzítő-Komárom vasútvonalon. A MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóságának tájékoztatása szerint az állami vállalat leányvállalata, a MÁV FKG szakemberei Esztergom-Kertváros és Almásfüzítő között a nyílt pályán, és valamennyi állomáson gépi vágányszabályozást, útátjáró-építést, betonalj cserét végeznek majd. A munkálatok továbbá kiegészülnek bozótvágással is, hiszen a sínek a vonal jelentős részén bokros-cserjés területek mellett fekszenek.

A vágányzár ideje alatt Nesz­mély és Süttő települések között egy híd szigetelését is elvégzik majd, továbbá mintegy kétszáz vasbetonaljat is újabbra cserélnek. Ezen a szakaszon a kétéltű (közúti és vasúti közlekedésre is egyaránt alkalmas) Unimog járművel a vasútforgalom biztonsága érdekében gallyaznak és a pályára belógó bozótos területeket is megtisztítják. A gépi vágányszabályozás során összesen hétszáz méteres pályaszakaszon végeznek karbantartást, míg Esztergomnál a Székely Mihály úton korszerűsítik a vasúti átjárót.

A MÁV hirdetménye szerint az augusztusi vágányzár ideje alatt Esztergom és Almásfüzítő között pótlóbuszok szállítják majd az utasokat. A nagyobb volumenű munkálatok után szeptember 7-től 8-ig végeznek pályakarbantartást. Akkor az Almásfüzítő és Almásfüzítő felső között dolgoznak majd a szakemberek, ugyanakkor az Esztergom-Almásfüzítő vonalon mindössze egy szerelvény, a Székesfehérvárra reggel 7 órakor induló vonat közlekedik majd módosított menetrend szerint.