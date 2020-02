Pályafűtést kap a dorogi stadion

Számos napirendi pontot tárgyaltak a dorogi képviselő-testület a legutóbbi ülésen.

Elfogadták a Buzánszky Jenő Stadion felújításával kapcsolatos napirendi pontot a legutóbbi dorogi testületi ülésen, így az önkormányzat megköti a szerződést a pályafűtés, pályaszerkezet-rekonstrukció és pályavilágítás tervezési és kivitelezési feladataival kapcsolatban. A Thermo Kft. mintegy bruttó 1,27 millió forintért vállalta el a geotermikus pályafűtési rendszer tervezését, a beruházás eredményeként télvíz idején is használni lehetne a játékteret.

A képviselők döntöttek arról is, hogy támogatást nyújtanak a Szent Borbála Plébániatemplomnak. Szerencsés Zsolt plébános a rossz állapotban lévő orgona felújításával kapcsolatban fordult a testülethez. Dr. Tittmann János polgármester a téma kapcsán elmondta, hogy szeptember 15-én, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus keretében Dorogra is ellátogat egy nemzetközi delegáció, melyen a képviselő-testület tagjai is részt vesznek.

Megszavazták azt is, hogy a Hétszínvirág, a Petőfi Sándor és a Zrínyil Ilona Óvodákban a 2020/2021, nevelési év beiratkozási időpontja május 4-től május 8-ig tart. A szülők az érintett időszakban 8–17 óra között kereshetik fel az intézményeket.

Az ülésen tette le esküjét Szegvári József, az emberi erőforrás bizottság külsős tagja, aki megfogadta, hogy munkájából eredő feladatait a város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen végzi majd. Magyar Ákos, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság külsős tagjai a következő testületi ülésen teheti le esküjét.