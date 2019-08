Pálinkalovagjaink mottója az „Érték a mérték”

A szőnyi Borbély Gyulában, a dadi Izsó Lászlóban, az esztergomi Mihályi Lászlóban, a tatai Móró Istvánban, a bársonyosi Varjas Gyulában és a bokodi Vasi Csabában az a közös, hogy ők a Magyar Pálinkalovagrend Egyesület megyei tagjai. Szeretne csatlakozni hozzájuk az oroszlányi Bánfalvi László is. Hetükkel beszélgettünk.

Megtudtuk tőlük, hogy szervezetüket 11-en alapították még 2004-ben, jelenleg 78 tagjuk van, közülük kilenc tiszteletbeli. Többségük pálinkafőző, de ez nem feltétel. A kivételre jó példa Vasi Csaba, aki sportteljesítményeinek köszönhetőn, megyénkből elsőként került be a lovagrendbe.

A társaság legidősebb tagja Borbély Gyula, aki egyebek mellett azt is mondta, lassan a pálinkafőzés is olyan lesz, mint a foci; mindenki ért hozzá. Ezzel a többiek is egyetértettek, de valamennyien bíznak abban, hogy a nedűk minősége nem esik a hazai futballbajnokságok színvonalára.

Azt is megtudtuk a lovagoktól, hogy négy kapitányságot működtetnek. A Dunántúlit, melynek Varjas Gyula a zászlóvivője, a Közép-, Dél- és Észak-Magyarországit, melyek közül a miénk a legnagyobb, de létszámát tekintve a legkisebb, mert szűkebb hazánkban kevesebb a gyümölcstermelő, mint máshol. Éves közgyűlésüket mindig Gyulán tartják az ottani pálinkafesztivál alkalmával, míg kiemelt, országos rendezvényüket Szent Miklós névünnepéhez kapcsolódóan. Többnyire a győri vagy az újfehértói görögkatolikus templomokban, a Magyar Pálinka Napján.

Vannak persze helyi fesztiválok is, de a mi megyénk lovagjai azért nem tartottak még ilyet, mert annak megrendezése állami támogatás nélkül lehetetlen, nekik pedig még nem sikerült nyerniük. Természetesen bíznak abban, hogy ami késik, az nem múlik, és abban is, hogy azok a pénzek, amiket jótékony célokra ajánlanak fel, valóban komoly segítséget jelentenek azoknak, akik kapják.

Egyébként ne higgye senki, hogy a pálinkalovagok sok pálinkát isznak. Olyannyira nem, hogy baráti találkozójukon is csak a fotó kedvéért koccintották össze poharaikat. Igaz, valamennyien autóval érkeztek a találkozási pontra. Köztük Mihályi László, aki nemcsak pálinkalovag, de a Pálinka Nemzeti Tanács elnöke is.