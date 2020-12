Ötven tardosi rászoruló családot leptek meg ajándékcsomaggal

A Tatabányai Samaritanus Alapítvány, a Tardosi Faluvédő Egyesület és az önkormányzat munkatársai szállították házhoz a meglepetéseket.

Adni jó. Ez volt a témája annak a beszélgetésnek, amelyen a Tatabányai Samaritanus Alapítvány elnöke, Németh Attila, a Tardosi Faluvédő Egyesület elnöke, Nagy Lajos, valamint Csabán Béla, a település polgármestere osztotta meg gondolatait a közös adományozásukról.

Az 1997 óta a megyeszékhelyen működő alapítvány a nehéz helyzetbe került, nehéz sorsú emberek megsegítésére jött létre. Több mint tíz éve az egyik bevásárlóközpontban gyűjtöttek tartós élelmiszert Attiláék, amikor Nagy Lajos adománnyal odament hozzájuk, beszélgetésbe elegyedtek. Azóta a két civil szervezet segíti egymást, és a tardosi rászorulókat is. Ebbe a baráti együttműködésbe hét éve szállt be a helyi önkormányzat is.

A „faluvédők” az alapítvány gyermek és ifjúsági táborában éppúgy segítenek, mint az élelmiszergyűjtéseknél, kamionok pakolásánál. Ennek a gyümölcsöző kapcsolatnak köszönhetően az elmúlt tíz évben hagyománnyá vált Tardoson a bálás ruha, illetve a tartós élelmiszercsomagok osztása. Az idén a sajnálatos járványhelyzet miatt a már megszokott, sokak által várt ruhaosztások elmaradtak.

Az adományozók mindhárman egyetértettek abban, hogy a legnagyobb fizetség ezért a munkáért az, amikor látják a meghatott, hálás arcokat. Idén ötven tardosi család kapott csomagot. Eddig minden évben, december elején, a plébánián kapták, vehették át az érintettek az ajándékot. Idén erről is le kellett mondani a fertőzésveszély miatt. Így, az aktuális szabályokat maximálisan betartva, az alapítvány, az egyesület és az önkormányzat munkatársai szállították házhoz a meglepetéseket.

Az ajándékokat, csomagokat mindenki örömmel, hálásan, esetleg meglepetten fogadták azok, akiknek szüksége volt az ilyen fajta segítségre. A község nyilvános közösségi oldalán megjelenő reagálásokból is az derül ki, hogy szükség van az ilyen és ehhez hasonló akciókra. Németh Attila, Nagy Lajos és Csabán Béla is megegyeztek abban, hogy amíg erre a tevékenységre szükség van és ők is bírják, addig támogatni fogják a rászorulókat.