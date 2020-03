Régi osztályával nosztalgiázott a 86 éves bokodi tanító

Emlékezetes programot szervezett március elején a bokodi iskola 1953/54-es évfolyam régi tanítójuknak, Vörösvárszki Ottónak. Régi osztálya nem is találhatott volna jelesebb alkalmat az ünneplésre, hiszen a tanító 86 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot. Ez pedig elegendő apropót jelentett a nosztalgiára.

Különleges osztálytalálkozónak adott otthont a bokodi Móra Ferenc Általános Iskola a vészhelyzet kihirdetése előtt, hiszen nemrégiben egy különleges osztálytalálkozó szervezése miatt kereste fel néhány öregdiák az intézmény vezetőségét. Tervük az volt, hogy nemcsak maguk ünneplésére, hanem régi tanítójuk iránt érzett szeretettől és tisztelettől vezérelve apróbb meglepetéssel készülnek. A tervből aztán hamarosan valóság lett…

A „pesti srác” 1953-ban kezdte tanítói pályafutását az oroszlányi járás településén. A pedagógus óvó szárnyai alatt 1964-ig sok-sok bokodi lurkó megfordult, akiket betűvetésre és a sport szeretetére tanított. Később, a tanító sorsa úgy alakult, hogy Cegléden folytatta a pedagógusi munkát egészen nyugdíjazásáig, és még egy kicsit tovább is. Így jöhetett létre a szövetség Bokod és Cegléd között.

A tanító nyolcvanhatodik születésnapja alkalmából első bokodi és ceglédi osztályának tagjai összefogtak és közös ünneplést szerveztek neki, egy bokodi nosztalgia túrát. Ottó bácsi meglepetten szállt ki a tanítványa autójából a település Fő utcáján az iskola épülete előtt, mivel a kirándulás úti célját az utolsó pillanatig titokban tartották a tanító előtt.

Rögtönzött tanóra és mókás feleletek az egykori diákoktól

Igazi időutazáson vett részt tanító és tanítvány, hiszen majdnem hatvan év telt el azóta, hogy a tinta megszáradt ezeken az oldalakon.

A résztvevők meglátogatták az evangélikus, a református és a katolikus templomot majd az Öreghegyre vezetett útjuk, a Riklik lovastanyára. Vacsora után bohókás számtanórán felelt a kilenc öregdiák. Kilencen, mert már kilenc társuk nem lehet velük. A masnis, fehérblúzos diáklányok – Katona Eszter, Németh Julianna, Szücs Erzsébet, Szücs Zsuzsanna, Valter Mária, Vida Éva – és a fehéringes, nadrágtartós fiúk – Lázár Zoltán, Steiner Miklós, Tóth Károly – sikert arattak annak ellenére, hogy számtantudásuk nem érdemelt csillagos ötöst.

A kellemes hangulatban telt összejövetel csaknem éjfélig tartott és másnap reggel, a búcsú szavaival folytatódott és zárult le. Az első alkalommal Bokodon járó ceglédiektől és egykori szeretett tanítójuktól a viszontlátás reményében hálás szeretettel köszöntek el a bokodi tanítványok.

A Móra-iskolában az öregdiákok és Valter Judit intézményvezető-helyettes fogadták a kedves vendéget, aki felesége és ceglédi tanítványai társaságában érkezett. A vendég szemügyre vette az időközben végbement változásokat, az iskola és a tornacsarnok épületét is beleértve és – ahogy az régen lenni szokott, elfoglalta helyét a katedrán. Vörösvárszki Ottó osztályfőnöki órát tartott a jelenlegi VIII. osztályos tanteremben. Egy-két mosoly közepette többen is összesúgtak, van, ami nem változik – még ennyi idő után sem.

Akkoriban, 1953-ban, amikor a kezdő első osztályosok végeztek, akkor is ez a tanterem volt a VIII. osztály tanterme, így a nosztalgia igazán tökéletesre sikeredett.

Ezután jött csak az igazi meglepetés, de most már Ottó bácsi részéről. Ugyanis a szépkorú, saját korát meghazudtoló memóriáról tett tanúbizonyságot. Mindegyik diákjának életére, csínytevésére kitűnően emlékezett. Később, előkerült az osztálynapló is, Valter Judit jóvoltából. Ugyanis megkereste az 1961-es kordokumentumot, amit aztán minden „öregdiák” kedvére fellapozhatott és kikereshette érdemjegyeit, az ülésrendet és a tanító bácsi gyöngybetűs írását.