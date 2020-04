Otthonról is bebarangolhatjuk a megye összes értékét

A széles közönség által korábban csak távolabbról figyelt megyei értéktár a koronavírus-járvány miatti új helyzetben kifejezetten közel kerülhet a belföldi turizmust előnyben részesítőkhöz. Mégpedig azért, mert az értéktárak honlapjai több mint hetven település több száz látnivalóját kínálják és remek lehetőséget nyújtanak a virtuális barangolásokra.

Az idegenforgalmi ágazat, melyet tulajdonképpen elsőként küldött padlóra a járvány miatt kialakult gazdasági válság, most számos kitörési, rekreációs pontot keres.

Megyei értéktár

A Komárom-Esztergom Megyei Értéktár 2013-ban a Földművelésügyi Minisztérium akkori pályázatán elnyert 10 millió forintos támogatásnak köszönhetően indulhatott be. A Popovics György elnök által vezetett megyei közgyűlés kiemelt projektjének tekintette az értéktári programot, melybe megyénk minden települését bevonták. A folyamatosan, így jelenleg is gyarapodó Komárom-Esztergom Megyei Értéktárba a városok, falvak kulturális, épített és természeti örökségén túl a legkülönfélébb művészeti és népművészeti értékek kerültek be.

Több megoldás mellett az internetes barangolás az egyik ilyen lehetőség, melynek során a #magyarországmegvár vagy akár a #komáromesztergommegyemegvár hashtagmottót hangsúlyozva a különféle idegenforgalmi témájú honlapok kínálják az idegenforgalmi látnivalókat, egyelőre csupán a virtuális térben.

Az érdeklődőket arra kérik a turisztikai célpontok házigazdái, működtetői, hogy ezúttal ne látogassák meg őket, ugyanakkor a belföldi turizmusban jártasak vélhetően mindannyian arra készülnek, hogy a járvány, illetve a válság elmúltával ez az ágazat is visszatér a rendes kerékvágásba.

A Komárom-Esztergom Megyei Értéktár honlapját most több megyei TDM is ajánlja abból a célból, hogy képi és szöveges tartalmak tekintetében is milyen gazdag információcsomagot kínál az érdeklődőknek. A kemertektar.hu címen elérhető oldal megyénk szinte összes települését bemutatja az értéktári szempontok alapján.

A weblap a mostani különleges helyzetben így egyfajta turisztika iránytűként is használható, melynek segítségével túraútvonalak számtalan variációját készíthetjük el akkorra, amikor már a valóságban is barangolhatunk.

A településeket ábécésorrendben találjuk meg a honlapon, így könnyen áttekinthető a lista. Az oldalon többek között olyan nevezetességekről láthatunk lenyűgöző fotókat és iránymutató információkat, mint például az annavölgyi Bányász-emlékpark, a bajnai Metternich-kastély, a császári Henryx City magyar westernváros, a Dorogi Német Nemzetiségi Bányászzenekar, a Kesztölci Szent Kelemen-templom mozaik oltárképe vagy az esztergomi Meggy Lelke, más néven Schrank-likőr. A hosszú felsorolásban még ott szerepel a nyergesújfalui Kerntsok-villa és az únyi ásványkiállítás is.