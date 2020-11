Otthoni alapanyagokból varázsol elképesztő maszkokat a bábolnai fiatal (Fotók)

A bábolnai Balogh Péter számára a legfontosabb, hogy minél valósághűbb és fantáziadúsabb maszkokat készítsen otthoni alapanyagokból.

– Az egész egy halloweeni buli alkalmával kezdődött 2014-ben. Azóta mondhatni a rabjává váltam ennek a művészetnek – kezdte Balogh Péter, aki ma már nemcsak magának, hanem másoknak is különleges arcmaszkokat készít.

– Minden alkalommal előre megtervezem, hogy pontosan kivé, vagy mivé szeretnék válni. A kezdeti sikeres megvalósítások és kreatív ötletek után ötlött be, hogy mi lenne, ha komolyabban is elkezdenék foglalkozni ezzel. Ezt követően kezdtem el az internetet böngészni, hogy miképpen tudnám bővíteni a tudásomat – tette hozzá a fiatalember.

– Évekkel ezelőtt a legnépszerűbb videóportál volt a segítségemre. A felvételeknek köszönhetően sikerült pár hónap alatt elsajátítanom egy olyan technikát, amellyel a mai napig is dolgozom. A legfontosabb számomra az, hogy minél élethűbb és fantáziadúsabb sminkeket tudjak magamnak, vagy másoknak varázsolni – fűzi hozzá az alkotó.

Péter apró trükköket is megosztott velünk: elárulta azt is, hogy miként alkotja meg az extrémebb testfestéseket. Nem elég, ha valaki kreatív és a rendelkezésére áll minden eszköz, fontos a türelem és a kézügyesség is. Utóbbira az aprólékosabb munkák miatt van nagy szükség – vallja.

Az egyik legfontosabb kelléke a művér, amit sokszor saját magának állít elő mézből és ételfestékből. Erre akkor is szükség van, amikor olyan karakterré szeretne válni, akinek az arccsontozata teljesen eltér az övétől. Ilyenkor is a házilag előállított bőrpótláshoz szükséges anyaggal dolgozik. A kívánt hatás elérésének érdekében glicerint kever ki szódabikarbóna hozzáadásával, amit a későbbiekben formázni is tud.

– Sokan nem is gondolnák, hogy mi mindent lehet alkotni házi alapanyagokból – tette hozzá a maszkkészítő.

A végeredményért cserébe azt sem bánja, hogy egy-egy bonyolultabb alkotás elkészítése akár több órát vesz igénybe. Elárulta: az előzetes tervekhez képest az esetek többségében teljesen más születik abból, mint amit korábban kigondolt.