Otthonaként tekint Komárom-Esztergomra Bodrogi Gyula, aki gyakran jár ide vadászni

A Dunaszentmiklósi Rákóczi Vadásztársaság nemrégiben emlékművet avatott Szomódon, dr. Kocsis Endre egykori elnök halálának első évfordulóján. Az eseményen a társaság tiszteletbeli tagjával, Bodrogi Gyula színművésszel, rendezővel beszélgettünk.

– Gyakran jár ide vadászni?

– Mostanában már elég gyakran. Nem olyan régen vettek fel a vadásztársaság tiszteletbeli tagjának egy jó barátommal együtt. De régebben is jártam már erre. Óriási dolgokat vittek véghez. Amit az avatáson, a beszédemben elmondtam, abban semmi túlzás nincs, mind szó szerint igaz. Dr. Kocsis Endre, Öcsi bácsi rengeteget dolgozott, nagy fegyelmet tartott. A hetvenes években ezen a területen csak váltóvad volt a gímszarvas és a vaddisznó, most körülbelül kétszáz gímszarvas és kétszázötven vaddisznó van terítéken. Korábban vadászkutyákat is tartottam. Most már csak egy kutyám van, de ő már olyan öreg, hogy nem tud vadászni. Úgy gondolom, Komárom-Esztergom megye kiváló vadászterület, emellett a fekvése, növény- és állatvilága is kiemelkedő.

– Nem csupán vadászni jár a környékre. Az észak-komáromi Jókai Színházban rendezett is egy darabot…

– Valóban, hogy úgy mondjam, otthon érzem magam. Észak-Komáromban a Hyp­polit, a lakájt rendeztem, egy jó hangulatú, tehetséges társaságot ismerhettem meg, akikkel öröm volt együtt dolgozni. Itt történt meg velem a következő kedves történet is. Éppen egy kollégámmal beszélgettem az utcán, amikor egy hölgy és egy kislány sétált arra. A lányka egyszer csak elém állt és azt mondta: te vagy a Süsü! Meglepődtem, hogy a határ túloldalán is megismerik a gyerekek a hangom. Ez nagyon különleges élmény volt számomra.

– Mit gondol, mi a Süsü sikerének titka? Hiszen minden korosztály ismeri és kívülről fújja a dalait a mai napig.

– Csukás István és Bergendy István olyan dolgot hozott létre, amely közel tudott kerülni az emberek szívéhez. A dalokból sláger lett. A gyerekek hallgatják, megtanulják, mint egy népdalt. A szerzők nagyon jól eltalálták. Rengeteg gyermekmese van, de ezerből csak egy lesz ekkora siker.

– Mivel töltötte az idejét a vírus miatti bezártság alatt?

– Szigorúan betartottam minden előírást, ami az otthonmaradásra vonatkozott, de borzalmas volt! Két hétig élveztem a dolgot, aztán elkezdett hiányozni a színház. Feszült lettem, ideges. Volt, hogy hajnali ötkor elkezdtem öltözni a színházba. De hát nem volt színház… Ilyen hosszú ideig nem lehet kibírni. Azzal próbáltam lefoglalni magam, amivel mindenki más, egy ideig ez ment is. Először rendbe tettem a holmijaim, utána selejteztem. Aztán sajnos jött az unalom, később az ideges unalom, aztán a fene egye meg! Szerencsére úgy tűnik, a színházakban is feloldják a zárlatot, ősztől kezdve pedig végre újra játszhatok a Nemzeti Színházban és a József Attila Színházban is.