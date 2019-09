Ott voltunk az oroszlányi vőfély 500. lagzijában, ahol őt is meglepték

Illés Róbert vőfélybotjára Divos Diána és Kuglics Dávid tűzte fel az 500. szalagot. A szerelmesek a vőfélyt is meglepték a jubileum alkalmából.

Kivont kardok alatt és fess egyenruhások között vonult végig az ifjú pár és mondta ki a boldogító igent a közelmúltban. A sokak számára emlékezetes pillanatokban bővelkedő esküvő Környén kezdődött és Tatán ért véget. Ezen a szombati napon nemcsak az ifjú pár, valamint a násznép ünnepelt, hanem Illés Róbert oroszlányi vőfély is, aki ezennel az ötszázadik esküvőt vállalta el és teremtett ismét fergeteges hangulatot.

A tréfás megjegyzésektől sem mentes lánykikérőn a meghatottságtól potyogtak a könnyek, csakúgy, mint a polgári szertartáson, ahol Divos Diána és Kuglics Dávid meggyújtotta a további közös életüket jelképező gyertyát.

Heidekker Orsolya anyakönyvvezető sok boldogságot kívánva útjára engedte a fiatalokat, akik az est további részében is bebizonyították, mennyire jól működik közöttük az összhang. A páros rendhagyó tánccal köszöntötte az egybegyűlteket és hivatalosan is megnyitotta az estét: a romantikus dallamoktól elkezdve a modern zenéken át bebizonyították, mire is képes a szerelem ereje.

A kiváló hangulatban telt lagzin elvonatozhattunk Kanizsáig, járhattunk limbó hintót és kacsatáncot, de nem maradhatott el a szokásos tányércsörömpölés és a fiatalok átléphettek a boldogság kapuján is. Stílszerűen a Rendőrakadémia című film dallamaira behozták az emeletes tortát, amelyből elsőként természetesen a férj és feleség kóstolt, mint ahogyan ezentúl a rájuk váró édes életből is teszik majd.

Az ajándék­átadás során kreatív meglepetésként egy esernyő is előkerült, amiről papírpénzek lógtak, így kívánva boldog pénzesőt a párnak. Apropó figyelmesség! Ők is készültek ajándékkal Illés Róbert számára, aki egy üveg pezsgőt kapott a jeles alkalomból. Volt látványos gyertyafénykeringő is, majd felkerült a vőfélybotra az a bizonyos ötszázadik szalag.